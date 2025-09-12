«Возможно, это была ошибка» — Трамп о вторжении российских дронов в воздушное пространство Польши

$41.210.09
48.240.05
ukenru
19:17 • 5314 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 14492 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 25619 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 16509 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 14924 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 21397 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 14291 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 16306 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 14405 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14420 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.8м/с
54%
755мм
Популярные новости
F-35 «не имеют смысла» в борьбе с дешевыми БПЛА: стоимость управляемой ракеты превышает затраты РФ на «шахед»11 сентября, 13:02 • 12646 просмотра
Катер и квартиры в Киеве: САП требует конфискации имущества семьи экс-главы Дарницкой РГА столицы11 сентября, 14:03 • 3866 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 12465 просмотра
Сийярто обвинил Украину в ухудшении отношений между двумя странами11 сентября, 15:13 • 11224 просмотра
Польша закрывает границу с беларусью: в рф заявили об эскалации напряженности и призвали Варшаву передумать18:35 • 8564 просмотра
публикации
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 25616 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 21396 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 35249 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 49998 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 110561 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Александр Стабб
Тимоти Снайдер
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Польша
Соединённые Штаты
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 12500 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 35249 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 25056 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 33012 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 97996 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
Saab JAS 39 Gripen
Сухой Су-30
Ил-18

«Возможно, это была ошибка» — Трамп о вторжении российских дронов в воздушное пространство Польши

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши, возможно, было ошибкой, но он недоволен ситуацией. Пять из 19 дронов, нарушивших пространство Польши, направлялись к базе НАТО.

«Возможно, это была ошибка» — Трамп о вторжении российских дронов в воздушное пространство Польши

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предположил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши могло быть "ошибкой". Об этом информирует издание Bloomberg со ссылкой на встречу американского лидера в Белом доме с журналистами в четверг, 11 сентября, передает УНН.

Детали

В частности, представители СМИ спросили Дональда Трампа, какова его реакция на вторжение российских беспилотников в Польшу. 

Возможно, это была ошибка. Но, независимо от этого, я недоволен ничем, что связано с этой ситуацией. Но, надеюсь, все это скоро закончится

- ответил президент США.

Он также добавил, что осудит Россию "даже за то, что она приблизилась к этой линии". 

Он заявил, что ему это "не нравится": "Я не в восторге от этого".

Предыстория

  • В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину.
    • Во время массированной атаки на Украину 10 сентября 19 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Пять из них направлялись к базе НАТО, через которую Альянс поставляет военную помощь Украине.

      Напомним

      НАТО разрабатывает военные и политические меры в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу. Несколько стран-союзников уже пообещали помощь, включая системы ПВО и истребители.

      Премьер-министр Польши Дональд Туск согласился направить военных представителей в Украину для обучения противодействию дронам. Это решение принято после атаки российских беспилотников на Польшу.

      Дроны целенаправленно летели на Польшу через Украину и беларусь - Зеленский11.09.25, 15:10 • 3162 просмотра

      Вита Зеленецкая

      ПолитикаНовости Мира
      Белый дом
      Bloomberg L.P.
      НАТО
      Дональд Трамп
      Дональд Туск
      Соединённые Штаты
      Украина
      Польша