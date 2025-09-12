«Возможно, это была ошибка» — Трамп о вторжении российских дронов в воздушное пространство Польши

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предположил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши могло быть "ошибкой". Об этом информирует издание Bloomberg со ссылкой на встречу американского лидера в Белом доме с журналистами в четверг, 11 сентября, передает УНН.

Детали

В частности, представители СМИ спросили Дональда Трампа, какова его реакция на вторжение российских беспилотников в Польшу.

Возможно, это была ошибка. Но, независимо от этого, я недоволен ничем, что связано с этой ситуацией. Но, надеюсь, все это скоро закончится - ответил президент США.

Он также добавил, что осудит Россию "даже за то, что она приблизилась к этой линии".

Он заявил, что ему это "не нравится": "Я не в восторге от этого".

Предыстория

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину.

Во время массированной атаки на Украину 10 сентября 19 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Пять из них направлялись к базе НАТО, через которую Альянс поставляет военную помощь Украине.

Напомним

НАТО разрабатывает военные и политические меры в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу. Несколько стран-союзников уже пообещали помощь, включая системы ПВО и истребители.

Премьер-министр Польши Дональд Туск согласился направить военных представителей в Украину для обучения противодействию дронам. Это решение принято после атаки российских беспилотников на Польшу.

