«Возможно, это была ошибка» — Трамп о вторжении российских дронов в воздушное пространство Польши
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши, возможно, было ошибкой, но он недоволен ситуацией. Пять из 19 дронов, нарушивших пространство Польши, направлялись к базе НАТО.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предположил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши могло быть "ошибкой". Об этом информирует издание Bloomberg со ссылкой на встречу американского лидера в Белом доме с журналистами в четверг, 11 сентября, передает УНН.
Детали
В частности, представители СМИ спросили Дональда Трампа, какова его реакция на вторжение российских беспилотников в Польшу.
Возможно, это была ошибка. Но, независимо от этого, я недоволен ничем, что связано с этой ситуацией. Но, надеюсь, все это скоро закончится
Он также добавил, что осудит Россию "даже за то, что она приблизилась к этой линии".
Он заявил, что ему это "не нравится": "Я не в восторге от этого".
Предыстория
- В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину.
- Во время массированной атаки на Украину 10 сентября 19 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Пять из них направлялись к базе НАТО, через которую Альянс поставляет военную помощь Украине.
Напомним
НАТО разрабатывает военные и политические меры в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу. Несколько стран-союзников уже пообещали помощь, включая системы ПВО и истребители.
Премьер-министр Польши Дональд Туск согласился направить военных представителей в Украину для обучения противодействию дронам. Это решение принято после атаки российских беспилотников на Польшу.
