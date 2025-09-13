$41.310.10
19:25
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
17:47
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
17:37
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
"Щось може "випадково" перелетіти Атлантику": Україна на Радбезі ООН про атаку рф на Польщу

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що якщо ескалація з боку росії щодо західних країн залишиться без рішучої реакції, москва не зупиниться на Польщі. Він наголосив, що запуск дронів в Україну та Польщу є "плювком в обличчя" Радбезу ООН.

"Щось може "випадково" перелетіти Атлантику": Україна на Радбезі ООН про атаку рф на Польщу

Якщо ескалація з боку росії щодо західних країн залишиться без рішучої реакції, москва не зупиниться на Польщі. Про це під час засідання Ради Безпеки Організації об'єднаних націй заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, кремль навмисно поширює "цю пожежу по Європі, запускаючи тепер свої смертоносні дрони в повітряний простір Польщі".

Завтра це можуть бути дрони чи навіть ракети, які падатимуть на інші європейські країни. А післязавтра – хтозна – щось може "випадково" перелетіти Атлантику

- застеріг дипломат.

Він додав, що запуск дронів в Україну і тепер у Польщу – "це не просто насмішка з Радбезу, це плювок вам в обличчя".

"Одного дня історія постукає в ці двері й запитає: що ви робили, сидячи за цим столом, коли росія топтала Статут ООН? Ви діяли, чи просто прочищали горло, готували чергову заяву про "глибоку стурбованість", чи ховали голову в пісок, переходячи до наступного пункту порядку денного?" - резюмував Мельник.

Нагадаємо

Постійний представник рф при ООН василь небензя заявив, що росія не зацікавлена у подальшій ескалації напруженості з Варшавою. Він також звинуватив "європейську партію війни" у спробах зірвати врегулювання конфлікту в Україні.

Раніше президент США Дональд Трамп припустив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі могло бути "помилкою".

12.09.25, 23:45

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Організація Об'єднаних Націй
Європа
Україна
Польща