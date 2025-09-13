"Щось може "випадково" перелетіти Атлантику": Україна на Радбезі ООН про атаку рф на Польщу

Якщо ескалація з боку росії щодо західних країн залишиться без рішучої реакції, москва не зупиниться на Польщі. Про це під час засідання Ради Безпеки Організації об'єднаних націй заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, кремль навмисно поширює "цю пожежу по Європі, запускаючи тепер свої смертоносні дрони в повітряний простір Польщі".

Завтра це можуть бути дрони чи навіть ракети, які падатимуть на інші європейські країни. А післязавтра – хтозна – щось може "випадково" перелетіти Атлантику - застеріг дипломат.

Він додав, що запуск дронів в Україну і тепер у Польщу – "це не просто насмішка з Радбезу, це плювок вам в обличчя".

"Одного дня історія постукає в ці двері й запитає: що ви робили, сидячи за цим столом, коли росія топтала Статут ООН? Ви діяли, чи просто прочищали горло, готували чергову заяву про "глибоку стурбованість", чи ховали голову в пісок, переходячи до наступного пункту порядку денного?" - резюмував Мельник.

Нагадаємо

Постійний представник рф при ООН василь небензя заявив, що росія не зацікавлена у подальшій ескалації напруженості з Варшавою. Він також звинуватив "європейську партію війни" у спробах зірвати врегулювання конфлікту в Україні.

Раніше президент США Дональд Трамп припустив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі могло бути "помилкою".

