"Что-то может "случайно" перелететь Атлантику": Украина в Совбезе ООН об атаке РФ на Польшу

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что если эскалация со стороны России в отношении западных стран останется без решительной реакции, Москва не остановится на Польше. Он подчеркнул, что запуск дронов в Украину и Польшу является "плевком в лицо" Совбезу ООН.

"Что-то может "случайно" перелететь Атлантику": Украина в Совбезе ООН об атаке РФ на Польшу

Если эскалация со стороны России в отношении западных стран останется без решительной реакции, Москва не остановится на Польше. Об этом во время заседания Совета Безопасности Организации объединенных наций заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, сообщает УНН.

Детали

По его словам, кремль намеренно распространяет "этот пожар по Европе, запуская теперь свои смертоносные дроны в воздушное пространство Польши".

Завтра это могут быть дроны или даже ракеты, которые будут падать на другие европейские страны. А послезавтра – кто знает – что-то может "случайно" перелететь Атлантику

- предостерег дипломат.

Он добавил, что запуск дронов в Украину и теперь в Польшу – "это не просто насмешка над Совбезом, это плевок вам в лицо".

"Однажды история постучится в эти двери и спросит: что вы делали, сидя за этим столом, когда Россия топтала Устав ООН? Вы действовали, или просто прочищали горло, готовили очередное заявление о "глубокой обеспокоенности", или прятали голову в песок, переходя к следующему пункту повестки дня?" - резюмировал Мельник.

Напомним

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности с Варшавой. Он также обвинил "европейскую партию войны" в попытках сорвать урегулирование конфликта в Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши могло быть "ошибкой".

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Организация Объединенных Наций
Европа
Украина
Польша