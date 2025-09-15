Российские дроны в Польше и Румынии являются примером того, что война между рф и Украиной должна завершиться - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио назвал вторжение российских дронов в Польшу и Румынию примером необходимости завершения войны между россией и Украиной. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Как заявил Рубио, "вторжение дронов в Польшу и Румынию показывают, что война обостряется, и является примером того, почему конфликт между россией и Украиной должен прекратиться".

По его словам, "для прекращения боевых действий требуется согласие обеих сторон".

И как вы сказали и как вы отметили, нам не удалось получить такие результаты с российской стороны

Он также отметил, что нет временных рамок для каких-либо дальнейших санкций, которые администрация Трампа может наложить на российского диктатора владимира путина.

Мы полностью понимаем санкции, которые нам доступны, и в какой-то момент президент может решить это сделать