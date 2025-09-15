Российские дроны в Польше и Румынии являются примером того, что война между рф и Украиной должна завершиться - Рубио

$41.280.03
17:38 • 15432 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15:43 • 19749 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
14:18 • 20201 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 24811 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 27760 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 58745 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 37223 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 32918 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 36488 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 58844 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
В бронирование работников ОПК внесли изменения: что нужно знать15 сентября, 10:25 • 4074 просмотра
Убийство на фуникулере: присутствующие на суде не сдерживали слез во время речи ГенпрокурораPhoto15 сентября, 11:55 • 16033 просмотра
Могут стать проектами для Инвестиционного фонда: представителям США показали ряд украинских месторожденийPhoto14:15 • 15014 просмотра
Разоблачены иностранцы, вербовавшие детей в Украине для сексуальной эксплуатации: детали дела15:01 • 5364 просмотра
На войне погиб артист балета Львовской оперы Дмитрий Пасичник18:37 • 6294 просмотра
публикации
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа19:06 • 2800 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 36036 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 39886 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 58747 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 35027 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Дональд Туск
Роксолана Пидласа
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Беларусь
Донецкая область
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 26894 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 27239 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 33320 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 39365 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 88919 просмотра
Еврофайтер Тайфун
ТикТок
Ручная граната
Бильд
Нью-Йорк Таймс

Российские дроны в Польше и Румынии являются примером того, что война между рф и Украиной должна завершиться - Рубио

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вторжение российских дронов в Польшу и Румынию свидетельствует об обострении войны и необходимости ее прекращения. Он отметил, что для прекращения боевых действий требуется согласие обеих сторон, которого россия не предоставляет.

Российские дроны в Польше и Румынии являются примером того, что война между рф и Украиной должна завершиться - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио назвал вторжение российских дронов в Польшу и Румынию примером необходимости завершения войны между россией и Украиной. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

Как заявил Рубио, "вторжение дронов в Польшу и Румынию показывают, что война обостряется, и является примером того, почему конфликт между россией и Украиной должен прекратиться".

По его словам, "для прекращения боевых действий требуется согласие обеих сторон".

И как вы сказали и как вы отметили, нам не удалось получить такие результаты с российской стороны 

- добавил Рубио.

Он также отметил, что нет временных рамок для каких-либо дальнейших санкций, которые администрация Трампа может наложить на российского диктатора владимира путина.

Мы полностью понимаем санкции, которые нам доступны, и в какой-то момент президент может решить это сделать 

- заявил Рубио.

Напомним

Государственный секретарь США Марко Рубио в субботу заявил, что вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство на этой неделе неприемлемо, но остается неясным, намеренно ли Россия отправила беспилотники на польскую территорию.

Павел Башинский

Владимир Путин
Марко Рубио
Ассошиэйтед Пресс
Дональд Трамп
Румыния
Украина
Польша