Российские дроны в Польше и Румынии являются примером того, что война между рф и Украиной должна завершиться - Рубио
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио назвал вторжение российских дронов в Польшу и Румынию примером необходимости завершения войны между россией и Украиной. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.
Детали
Как заявил Рубио, "вторжение дронов в Польшу и Румынию показывают, что война обостряется, и является примером того, почему конфликт между россией и Украиной должен прекратиться".
По его словам, "для прекращения боевых действий требуется согласие обеих сторон".
И как вы сказали и как вы отметили, нам не удалось получить такие результаты с российской стороны
Он также отметил, что нет временных рамок для каких-либо дальнейших санкций, которые администрация Трампа может наложить на российского диктатора владимира путина.
Мы полностью понимаем санкции, которые нам доступны, и в какой-то момент президент может решить это сделать
Напомним
Государственный секретарь США Марко Рубио в субботу заявил, что вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство на этой неделе неприемлемо, но остается неясным, намеренно ли Россия отправила беспилотники на польскую территорию.