Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп может провести встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке, где будет проходить 80-я сессия Генассамблеи ООН. Об этом сказал государственный секретарь Марко Рубио во время общения с журналистами в Израиле перед вылетом в Катар, пишет УНН.
Детали
У Трампа было "несколько звонков с путиным, несколько встреч с Зеленским, в том числе, вероятно, на следующей неделе снова в Нью-Йорке", сказал Рубио.
Рубио также добавил, что американский лидер все еще надеется договориться о мирном соглашении с участием главы кремля владимира путина.
Дополнение
Марко Рубио назвал вторжение российских дронов в Польшу и Румынию примером необходимости завершения войны между россией и Украиной.