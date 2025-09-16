$41.280.03
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 40044 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 52805 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 37886 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 41867 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 40828 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 71660 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 42678 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 34672 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 37891 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио

Киев • УНН

 • 3048 просмотра

Президент США Дональд Трамп может встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке во время 80-й сессии Генассамблеи ООН. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Трамп надеется договориться о мирном соглашении с участием главы Кремля.

Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио

Президент США Дональд Трамп может провести встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке, где будет проходить 80-я сессия Генассамблеи ООН. Об этом сказал государственный секретарь Марко Рубио во время общения с журналистами в Израиле перед вылетом в Катар, пишет УНН.

Детали

У Трампа было "несколько звонков с путиным, несколько встреч с Зеленским, в том числе, вероятно, на следующей неделе снова в Нью-Йорке", сказал Рубио.

Рубио также добавил, что американский лидер все еще надеется договориться о мирном соглашении с участием главы кремля владимира путина.

Дополнение

Марко Рубио назвал вторжение российских дронов в Польшу и Румынию примером необходимости завершения войны между россией и Украиной.

Павел Зинченко

