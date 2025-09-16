Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що володимир путін обіцяв Дональду Трампу відновити дипломатію та припинити війну, але не виконав жодних кроків. Натомість росія посилила терор, відмовилася від зустрічей лідерів та здійснила терористичні атаки.
За останні пів року російський диктатор володимр путін наобіцяв президенту США Дональду Трампу, зокрема, відновити дипломатію і припинити війну й провести зустріч лідерів для просування миру. Проте путін не зробив жодних кроків для виконання цих обіцянок. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.
Деталі
Сибіга наголосив, що за останні пів року путін наобіцяв Президенту Трампу:
- припинити вбивства, відновити дипломатію і припинити
війну;
- представити в Стамбулі реальні кроки до миру;
- провести зустріч лідерів для просування миру.
Він не зробив жодних кроків, щоб виконати свої обіцянки
Натомість за його словами росія:
- відмовилася від припинення вогню і посилила терор
проти України;
- продовжила висувати ультиматуми та імітувати
дипломатію;
- продовжила відмовлятися від зустрічі лідерів;
- здійснювала жахливі терористичні атаки проти
цивільного населення;
- вдарила ракетою по будівлі українського уряду;
- здійснила вторгнення в повітряний простір Польщі та Румунії за
допомогою дронів.
Не можна дозволити путіну продовжувати діяти з почуттям повної безкарності. Ми вкотре закликаємо всіх наших європейських союзників, Сполучені Штати, Групу семи та інших терміново посилити тиск на москву. Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на припинення фінансування війни та позбавлення російської військової машини ресурсів. Це можуть і повинні бути скоординовані кроки по обидва боки Атлантики. Але вони мають бути зроблені зараз, а не пізніше
Міністр заявив, що російська економіка вже перебуває в поганому стані.
Серйозний додатковий тиск змусить путіна усвідомити, що продовження війни загрожує його режиму і йому особисто. Давайте закінчимо цю війну, припинивши фінансування російської військової машини
Доповнення
13 вересня Дональд Трамп заявляв, що готовий ввести серйозні санкції проти росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни Альянсу припинять купувати нафту у рф.
Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що Білий дім розуміє, які санкційні механізми йому доступні. Прзеидент Дональд Трамп може вирішити застосувати їх у певний момент.
Зеленський раніше заявляв, що США можуть підштовхнути російського диктатора володимира путіна до діалогу. Україна готова до пропозиції президента Дональда Трампа щодо тристороннього та двостороннього формату.