Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України

За останні пів року російський диктатор володимр путін наобіцяв президенту США Дональду Трампу, зокрема, відновити дипломатію і припинити війну й провести зустріч лідерів для просування миру. Проте путін не зробив жодних кроків для виконання цих обіцянок. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

Сибіга наголосив, що за останні пів року путін наобіцяв Президенту Трампу:

Натомість за його словами росія:

Не можна дозволити путіну продовжувати діяти з почуттям повної безкарності. Ми вкотре закликаємо всіх наших європейських союзників, Сполучені Штати, Групу семи та інших терміново посилити тиск на москву. Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на припинення фінансування війни та позбавлення російської військової машини ресурсів. Це можуть і повинні бути скоординовані кроки по обидва боки Атлантики. Але вони мають бути зроблені зараз, а не пізніше