Трамп має достатньо сили, щоб змусити путіна боятися його - Зеленський
Київ • УНН
США можуть застосувати достатньо санкцій, щоб завдати шкоди економіці росії. Американський лідер Дональд Трамп має достатньо сили, щоб змусити російського диктатора володимира путіна боятися його. Таку думку висловив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News, передає УНН.
Деталі
Зеленський заявив, що єдиний спосіб зупинити бойові дії – це спочатку запровадити чіткі гарантії безпеки. І це, за його словами, можливе лише за умови, що Трамп проявить сміливість.
"Я вважаю, що США достатньо сильні, щоб приймати власні рішення. Я вважаю, що Дональд Трамп може надати нам системи протиповітряної оборони у великій кількості, і в США їх достатньо.
Я впевнений, що США можуть застосувати достатньо санкцій, щоб завдати шкоди російській економіці, плюс Дональд Трамп має достатньо сили, щоб змусити путіна боятися його", - заявив Зеленський.
Він нагадав, що Європа вже запровадила 18 пакетів санкцій проти росії.
"І все, чого зараз бракує, – це потужного пакета санкцій від США", - додав Зеленський.
Доповнення
Зеленський раніше заявляв, що США можуть підштовхнути російського диктатора володимира путіна до діалогу. Україна готова до пропозиції президента Дональда Трампа щодо тристороннього та двостороннього формату.
13 вересня Дональд Трамп заявляв, що готовий ввести серйозні санкції проти росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни Альянсу припинять купувати нафту у рф.
Politico писало 15 вересня, що Трамп уперше відкрито визнав росію агресором у війні проти України. Це стало ще одним свідченням зміни його позиції щодо москви після місяців відмови засуджувати вторгнення.