Трамп обладает достаточной силой, чтобы заставить путина бояться его - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут применить санкции, чтобы нанести ущерб экономике россии. Он считает, что Дональд Трамп обладает достаточной силой, чтобы заставить российского диктатора владимира путина бояться его.
США могут применить достаточно санкций, чтобы нанести ущерб экономике россии. Американский лидер Дональд Трамп обладает достаточной силой, чтобы заставить российского диктатора владимира путина бояться его. Такое мнение высказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News, передает УНН.
Подробности
Зеленский заявил, что единственный способ остановить боевые действия – это сначала ввести четкие гарантии безопасности. И это, по его словам, возможно только при условии, что Трамп проявит смелость.
"Я считаю, что США достаточно сильны, чтобы принимать собственные решения. Я считаю, что Дональд Трамп может предоставить нам системы противовоздушной обороны в большом количестве, и в США их достаточно.
Я уверен, что США могут применить достаточно санкций, чтобы нанести ущерб российской экономике, плюс Дональд Трамп обладает достаточной силой, чтобы заставить Путина бояться его", - заявил Зеленский.
Он напомнил, что Европа уже ввела 18 пакетов санкций против России.
"И все, чего сейчас не хватает, – это мощного пакета санкций от США", - добавил Зеленский.
Дополнение
Зеленский ранее заявлял, что США могут подтолкнуть российского диктатора владимира путина к диалогу. Украина готова к предложению президента Дональда Трампа относительно трехстороннего и двустороннего формата.
13 сентября Дональд Трамп заявлял, что готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны Альянса прекратят покупать нефть у рф.
Politico писало 15 сентября, что Трамп впервые открыто признал россию агрессором в войне против Украины. Это стало еще одним свидетельством изменения его позиции по отношению к Москве после месяцев отказа осуждать вторжение.