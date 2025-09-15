Трамп вперше назвав росію "агресором" у війні проти України - Politico

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Ексклюзив
05:44 • 16323 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 16930 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 19037 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 26835 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 51108 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 69963 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 104383 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 86415 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 84606 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 47041 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
5.1м/с
44%
754мм
Популярнi новини
Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинкиPhoto15 вересня, 00:48 • 15524 перегляди
NASA показало зоряний пейзаж карликової галактики поблизу Чумацького Шляху15 вересня, 02:27 • 10740 перегляди
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО15 вересня, 02:59 • 12866 перегляди
Синоптики дали прогноз на 15 вересня: де очікувати дощі та грози03:58 • 6288 перегляди
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink05:13 • 14342 перегляди
Публікації
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 1624 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 4532 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
05:44 • 16321 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 16985 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 95516 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Руслан Кравченко
Кім Чен Ин
Іван Федоров
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Румунія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto08:11 • 2926 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина07:06 • 4808 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 22331 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 28988 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 78023 перегляди
Актуальне
Starlink
Forbes
Financial Times
The Guardian
Fox News

Трамп вперше назвав росію "агресором" у війні проти України - Politico

Київ • УНН

 • 1608 перегляди

Президент США Дональд Трамп вперше відкрито визнав росію агресором у війні проти України, заявивши, що агресор втрачає більше солдатів. Це свідчить про зміну його позиції щодо москви, хоча раніше він звинувачував Київ у розпалюванні війни.

Трамп вперше назвав росію "агресором" у війні проти України - Politico

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп уперше відкрито визнав росію агресором у війні проти України. Це стало ще одним свідченням зміни його позиції щодо москви після місяців відмови засуджувати вторгнення. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Трамп зробив заяву, яка може стати переломним моментом у його риториці щодо дій кремля. Виступаючи перед журналістами, він прямо назвав росію агресором у війні проти України.

Цього тижня загинуло 8000 солдатів з обох країн. Трохи більше з росії, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше

- сказав Трамп у неділю.

Це різко контрастує з його попередніми коментарями. На початку року Трамп неодноразово відмовлявся засуджувати москву, а у квітні навіть звинуватив Київ у розпалюванні війни: "Ви починаєте війну проти когось, хто в 20 разів більший за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам кілька ракет".

Однак протягом літа риторика Білого дому поступово змінилася. Адміністрація Трампа почала чинити тиск на володимира путіна, який, за словами президента, блокує його зусилля щодо організації переговорів із Володимиром Зеленським.

Я зупинив сім воєн, і думав, що ця буде для мене легкою, але ця виявилася важкою. Я думаю, що мені доведеться говорити самостійно. Вони (Зеленський та путін - ред.) ненавидять один одного. Вони так ненавидять один одного, що не можуть дихати

- зазначив Трамп.

Попри жорсткіші заяви, кремль досі не погодився на прямий діалог. На цьому тлі у Вашингтоні дедалі частіше лунають заклики запровадити суворіші санкції проти москви. Трамп зазначив, що планує розширити обмеження, але за умови, що Європа припинить купувати російську нафту.

Вони мої друзі, але вони все ще купують нафту у росії. Я не хочу, щоб вони купували нафту. А санкції, які вони запроваджують, недостатньо жорсткі 

- підкреслив президент США.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп прогнозує поновлення діалогу між Україною та росією, Водночас, за його словами, ненависть між Зеленським і путіним безмежна, тож "все ж доведеться говорити мені".

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ввести серйозні санкції проти росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни Альянсу припинять купувати нафту в рф.

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна