Трамп вперше назвав росію "агресором" у війні проти України - Politico

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп уперше відкрито визнав росію агресором у війні проти України. Це стало ще одним свідченням зміни його позиції щодо москви після місяців відмови засуджувати вторгнення. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Трамп зробив заяву, яка може стати переломним моментом у його риториці щодо дій кремля. Виступаючи перед журналістами, він прямо назвав росію агресором у війні проти України.

Цього тижня загинуло 8000 солдатів з обох країн. Трохи більше з росії, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше - сказав Трамп у неділю.

Це різко контрастує з його попередніми коментарями. На початку року Трамп неодноразово відмовлявся засуджувати москву, а у квітні навіть звинуватив Київ у розпалюванні війни: "Ви починаєте війну проти когось, хто в 20 разів більший за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам кілька ракет".

Однак протягом літа риторика Білого дому поступово змінилася. Адміністрація Трампа почала чинити тиск на володимира путіна, який, за словами президента, блокує його зусилля щодо організації переговорів із Володимиром Зеленським.

Я зупинив сім воєн, і думав, що ця буде для мене легкою, але ця виявилася важкою. Я думаю, що мені доведеться говорити самостійно. Вони (Зеленський та путін - ред.) ненавидять один одного. Вони так ненавидять один одного, що не можуть дихати - зазначив Трамп.

Попри жорсткіші заяви, кремль досі не погодився на прямий діалог. На цьому тлі у Вашингтоні дедалі частіше лунають заклики запровадити суворіші санкції проти москви. Трамп зазначив, що планує розширити обмеження, але за умови, що Європа припинить купувати російську нафту.

Вони мої друзі, але вони все ще купують нафту у росії. Я не хочу, щоб вони купували нафту. А санкції, які вони запроваджують, недостатньо жорсткі - підкреслив президент США.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп прогнозує поновлення діалогу між Україною та росією, Водночас, за його словами, ненависть між Зеленським і путіним безмежна, тож "все ж доведеться говорити мені".

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ввести серйозні санкції проти росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни Альянсу припинять купувати нафту в рф.