Трамп впервые назвал россию "агрессором" в войне против Украины - Politico

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
09:58 • 126 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
05:44 • 16645 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 17256 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 19254 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 27037 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 51296 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 70032 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 104444 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 86456 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 84654 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
5.1м/с
44%
754мм
Популярные новости
Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные домаPhoto15 сентября, 00:48 • 15658 просмотра
NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути15 сентября, 02:27 • 10875 просмотра
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО15 сентября, 02:59 • 13010 просмотра
Синоптики дали прогноз на 15 сентября: где ожидать дожди и грозы15 сентября, 03:58 • 6544 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink05:13 • 14521 просмотра
публикации
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 1932 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 4774 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44 • 16647 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 17098 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 95642 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Румыния
Испания
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto08:11 • 3040 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина07:06 • 4940 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 22404 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 29061 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 78112 просмотра
Актуальное
Старлинк
Forbes
Financial Times
Хранитель
Фокс Ньюс

Трамп впервые назвал россию "агрессором" в войне против Украины - Politico

Киев • УНН

 • 1772 просмотра

Президент США Дональд Трамп впервые открыто признал россию агрессором в войне против Украины, заявив, что агрессор теряет больше солдат. Это свидетельствует об изменении его позиции в отношении москвы, хотя ранее он обвинял Киев в разжигании войны.

Трамп впервые назвал россию "агрессором" в войне против Украины - Politico

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые открыто признал россию агрессором в войне против Украины. Это стало еще одним свидетельством изменения его позиции в отношении москвы после месяцев отказа осуждать вторжение. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Трамп сделал заявление, которое может стать переломным моментом в его риторике относительно действий кремля. Выступая перед журналистами, он прямо назвал россию агрессором в войне против Украины.

На этой неделе погибло 8000 солдат с обеих стран. Чуть больше из россии, но когда ты агрессор, ты теряешь больше

- сказал Трамп в воскресенье.

Это резко контрастирует с его предыдущими комментариями. В начале года Трамп неоднократно отказывался осуждать москву, а в апреле даже обвинил Киев в разжигании войны: "Вы начинаете войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас, а затем надеетесь, что люди дадут вам несколько ракет".

Однако в течение лета риторика Белого дома постепенно изменилась. Администрация Трампа начала оказывать давление на владимира путина, который, по словам президента, блокирует его усилия по организации переговоров с Владимиром Зеленским.

Я остановил семь войн, и думал, что эта будет для меня легкой, но эта оказалась трудной. Я думаю, что мне придется говорить самостоятельно. Они (Зеленский и путин - ред.) ненавидят друг друга. Они так ненавидят друг друга, что не могут дышать

- отметил Трамп.

Несмотря на более жесткие заявления, кремль до сих пор не согласился на прямой диалог. На этом фоне в Вашингтоне все чаще звучат призывы ввести более строгие санкции против москвы. Трамп отметил, что планирует расширить ограничения, но при условии, что Европа прекратит покупать российскую нефть.

Они мои друзья, но они все еще покупают нефть у россии. Я не хочу, чтобы они покупали нефть. А санкции, которые они вводят, недостаточно жесткие 

- подчеркнул президент США.

Напомним

Президент США Дональд Трамп прогнозирует возобновление диалога между Украиной и россией. В то же время, по его словам, ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, поэтому "все же придется говорить мне".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против россии, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны Альянса прекратят покупать нефть у рф.

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина