Трамп впервые назвал россию "агрессором" в войне против Украины - Politico

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые открыто признал россию агрессором в войне против Украины. Это стало еще одним свидетельством изменения его позиции в отношении москвы после месяцев отказа осуждать вторжение. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Трамп сделал заявление, которое может стать переломным моментом в его риторике относительно действий кремля. Выступая перед журналистами, он прямо назвал россию агрессором в войне против Украины.

На этой неделе погибло 8000 солдат с обеих стран. Чуть больше из россии, но когда ты агрессор, ты теряешь больше - сказал Трамп в воскресенье.

Это резко контрастирует с его предыдущими комментариями. В начале года Трамп неоднократно отказывался осуждать москву, а в апреле даже обвинил Киев в разжигании войны: "Вы начинаете войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас, а затем надеетесь, что люди дадут вам несколько ракет".

Однако в течение лета риторика Белого дома постепенно изменилась. Администрация Трампа начала оказывать давление на владимира путина, который, по словам президента, блокирует его усилия по организации переговоров с Владимиром Зеленским.

Я остановил семь войн, и думал, что эта будет для меня легкой, но эта оказалась трудной. Я думаю, что мне придется говорить самостоятельно. Они (Зеленский и путин - ред.) ненавидят друг друга. Они так ненавидят друг друга, что не могут дышать - отметил Трамп.

Несмотря на более жесткие заявления, кремль до сих пор не согласился на прямой диалог. На этом фоне в Вашингтоне все чаще звучат призывы ввести более строгие санкции против москвы. Трамп отметил, что планирует расширить ограничения, но при условии, что Европа прекратит покупать российскую нефть.

Они мои друзья, но они все еще покупают нефть у россии. Я не хочу, чтобы они покупали нефть. А санкции, которые они вводят, недостаточно жесткие - подчеркнул президент США.

Напомним

Президент США Дональд Трамп прогнозирует возобновление диалога между Украиной и россией. В то же время, по его словам, ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, поэтому "все же придется говорить мне".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против россии, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны Альянса прекратят покупать нефть у рф.