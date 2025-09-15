$41.310.00
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 14145 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 32002 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 60497 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 95529 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 79707 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 80966 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 44571 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 81418 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 72947 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 40490 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Президент США Дональд Трамп прогнозує поновлення діалогу між Україною та росією, Водночас, за його словами, ненависть між Зеленським і путіним безмежна, тож "все ж доведеться говорити мені".

"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори

Президент США Дональд Трамп вважає ймовірною зустріч Президента України Володимира Зеленського з російським диктатором володимиром путіним. Про це глава Білого дому заявив журналістам перед відправленням з Бедмінстера, штат Нью-Джерсі, дорогою до Вашингтона, округ Колумбія, повідомляє УНН.

Деталі

Очільник Білого дому знову підкреслив, що зупинив "сім воєн" і хотів би зупинити війну між Україною та росією, але це важко через конфлікт лідерів цих країн.

Ненависть між Зеленським і путіним безмежна. Вони ненавидять один одного. Гадаю, все ж доведеться говорити мені. Ми так чи інакше владнаємо це питання. Вони настільки ненавидять один одного, що не можуть дихати. Тож мені доведеться втрутитися

- сказав Трамп.

Водночас він прогнозує поновлення діалогу між Україною та росією, але не уточнює, в якому саме форматі вони відбудуться - двосторонньому чи тристоронньому.

"Переговори будуть. Однак імовірно, мені доведеться втрутитися. путін і Зеленський настільки ненавидять один одного, що практично не можуть говорити. Вони просто не здатні говорити одне з одним", - зазначив Трамп.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ввести серйозні санкції проти росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни Альянсу припинять купувати нафту в рф.

Зеленський: "Сісти і поговорити", Україна готова до переговорів про мир навіть без припинення вогню чи гарантій безпеки09.09.25, 12:26 • 9192 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Політика
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна