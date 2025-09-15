"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори

Президент США Дональд Трамп вважає ймовірною зустріч Президента України Володимира Зеленського з російським диктатором володимиром путіним. Про це глава Білого дому заявив журналістам перед відправленням з Бедмінстера, штат Нью-Джерсі, дорогою до Вашингтона, округ Колумбія, повідомляє УНН.

Деталі

Очільник Білого дому знову підкреслив, що зупинив "сім воєн" і хотів би зупинити війну між Україною та росією, але це важко через конфлікт лідерів цих країн.

Ненависть між Зеленським і путіним безмежна. Вони ненавидять один одного. Гадаю, все ж доведеться говорити мені. Ми так чи інакше владнаємо це питання. Вони настільки ненавидять один одного, що не можуть дихати. Тож мені доведеться втрутитися - сказав Трамп.

Водночас він прогнозує поновлення діалогу між Україною та росією, але не уточнює, в якому саме форматі вони відбудуться - двосторонньому чи тристоронньому.

"Переговори будуть. Однак імовірно, мені доведеться втрутитися. путін і Зеленський настільки ненавидять один одного, що практично не можуть говорити. Вони просто не здатні говорити одне з одним", - зазначив Трамп.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ввести серйозні санкції проти росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни Альянсу припинять купувати нафту в рф.

