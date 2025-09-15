"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп прогнозує поновлення діалогу між Україною та росією, Водночас, за його словами, ненависть між Зеленським і путіним безмежна, тож "все ж доведеться говорити мені".
Президент США Дональд Трамп вважає ймовірною зустріч Президента України Володимира Зеленського з російським диктатором володимиром путіним. Про це глава Білого дому заявив журналістам перед відправленням з Бедмінстера, штат Нью-Джерсі, дорогою до Вашингтона, округ Колумбія, повідомляє УНН.
Деталі
Очільник Білого дому знову підкреслив, що зупинив "сім воєн" і хотів би зупинити війну між Україною та росією, але це важко через конфлікт лідерів цих країн.
Ненависть між Зеленським і путіним безмежна. Вони ненавидять один одного. Гадаю, все ж доведеться говорити мені. Ми так чи інакше владнаємо це питання. Вони настільки ненавидять один одного, що не можуть дихати. Тож мені доведеться втрутитися
Водночас він прогнозує поновлення діалогу між Україною та росією, але не уточнює, в якому саме форматі вони відбудуться - двосторонньому чи тристоронньому.
"Переговори будуть. Однак імовірно, мені доведеться втрутитися. путін і Зеленський настільки ненавидять один одного, що практично не можуть говорити. Вони просто не здатні говорити одне з одним", - зазначив Трамп.
Нагадаємо
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ввести серйозні санкції проти росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни Альянсу припинять купувати нафту в рф.
