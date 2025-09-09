$41.250.03
Ексклюзив
07:55 • 21617 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу ще два газогони
Ексклюзив
07:10 • 29677 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
07:01 • 28039 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
06:31 • 18827 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 18328 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 22570 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 35282 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 46162 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану
8 вересня, 12:50 • 28290 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 49083 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та поранені
Зеленський: "Сісти і поговорити", Україна готова до переговорів про мир навіть без припинення вогню чи гарантій безпеки

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Президент Зеленський заявив про готовність України до переговорів з росією без припинення вогню чи гарантій безпеки. Він зазначив, що путін свідомо затягує мирні ініціативи, відмовляючись від зустрічей.

Зеленський: "Сісти і поговорити", Україна готова до переговорів про мир навіть без припинення вогню чи гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова сісти за стіл переговорів із росією навіть без тих передумов, які раніше вважалися необхідними - припинення вогню чи гарантій безпеки. Про це український Президент заявив під час спілкування з журналісткою АВС, пише УНН.

Деталі

За словами Зеленського, російський диктатор володимир путін навмисно затягує будь-які мирні ініціативи та демонструє це постійними атаками на українські міста.

Якщо людина під час війни не хоче зустрічатися для врегулювання конфлікту, вона може запропонувати щось неприйнятне для іншого лідера. Це очевидно: так відбувається зрив переговорів 

- наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що путін пропонував йому приїхати до москви, однак він категорично відмовився.

Я не можу поїхати до столиці терористів, у країну, яка щодня обстрілює нашу землю. Я вже казав, щоб путін приїхав до Києва. Зрозуміло, що він цього не зробить, і саме так він відкладає зустрічі

- підкреслив Президент.

Зеленський також сказав, що ще з березня Україна підтримувала ініціативи США та партнерів щодо припинення вогню, зокрема під час зустрічей у Саудівській Аравії та Туреччині. Водночас кремль, за його словами, постійно намагається уникати відповідальності й затягувати процес.

Запровадження мит проти країн, які торгують з росією, є правильним рішенням - Зеленський09.09.25, 12:13 • 434 перегляди

Президент України підтвердив, що обговорював із Дональдом Трампом питання можливих кроків, які США готові зробити у разі, якщо росія і надалі саботуватиме будь-які домовленості.

Трамп пообіцяв, що якщо після зустрічі на Алясці путін не зробить певних кроків до примирення, Америка буде змушена вводити додаткові санкції та робити серйозніші кроки для зупинення війни

 – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна готова до різних форматів переговорів: тристоронніх із участю США, за підтримки європейських союзників чи навіть у ширшому форматі.

Просто сісти і поговорити – навіть без передумов, які ми ставили на самому початку. Без припинення вогню, без гарантій безпеки. Доречі, я вдячний, що президент Трамп пообіцяв, що Америка братиме участь у гарантіях безпеки для України

- підсумував Зеленський.

Щоб зупинити путіна, треба забрати його головну зброю – енергетику – Зеленський 09.09.25, 11:59 • 884 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ