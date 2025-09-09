Зеленський: "Сісти і поговорити", Україна готова до переговорів про мир навіть без припинення вогню чи гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова сісти за стіл переговорів із росією навіть без тих передумов, які раніше вважалися необхідними - припинення вогню чи гарантій безпеки. Про це український Президент заявив під час спілкування з журналісткою АВС, пише УНН.

За словами Зеленського, російський диктатор володимир путін навмисно затягує будь-які мирні ініціативи та демонструє це постійними атаками на українські міста.

Якщо людина під час війни не хоче зустрічатися для врегулювання конфлікту, вона може запропонувати щось неприйнятне для іншого лідера. Це очевидно: так відбувається зрив переговорів

Президент нагадав, що путін пропонував йому приїхати до москви, однак він категорично відмовився.

Я не можу поїхати до столиці терористів, у країну, яка щодня обстрілює нашу землю. Я вже казав, щоб путін приїхав до Києва. Зрозуміло, що він цього не зробить, і саме так він відкладає зустрічі

Зеленський також сказав, що ще з березня Україна підтримувала ініціативи США та партнерів щодо припинення вогню, зокрема під час зустрічей у Саудівській Аравії та Туреччині. Водночас кремль, за його словами, постійно намагається уникати відповідальності й затягувати процес.

Запровадження мит проти країн, які торгують з росією, є правильним рішенням - Зеленський

Президент України підтвердив, що обговорював із Дональдом Трампом питання можливих кроків, які США готові зробити у разі, якщо росія і надалі саботуватиме будь-які домовленості.

Трамп пообіцяв, що якщо після зустрічі на Алясці путін не зробить певних кроків до примирення, Америка буде змушена вводити додаткові санкції та робити серйозніші кроки для зупинення війни

Глава держави зазначив, що Україна готова до різних форматів переговорів: тристоронніх із участю США, за підтримки європейських союзників чи навіть у ширшому форматі.

Просто сісти і поговорити – навіть без передумов, які ми ставили на самому початку. Без припинення вогню, без гарантій безпеки. Доречі, я вдячний, що президент Трамп пообіцяв, що Америка братиме участь у гарантіях безпеки для України