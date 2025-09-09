Зеленский: "Сесть и поговорить", Украина готова к переговорам о мире даже без прекращения огня или гарантий безопасности

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Эксклюзив
07:55 • 22171 просмотра
В россии в результате взрывов выведены из строя еще два газопроводаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 30336 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 28573 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 19121 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 18559 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 22684 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 35367 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 46421 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 28304 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 49109 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.2м/с
51%
754мм
Популярные новости
Украинцев в Польше ждут штрафы за вождение авто: что меняется с 1 октября9 сентября, 00:42 • 18004 просмотра
В Белой Церкви парень избил двух человек: полиция задержала злоумышленникаPhoto9 сентября, 01:19 • 20623 просмотра
Заплатив миллион долларов: рэпер Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура9 сентября, 01:55 • 22289 просмотра
На ВОТ Запорожья оккупанты угрожают уголовным преследованием за украинские телевизионные антенны - ЦНС9 сентября, 02:16 • 19019 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 16459 просмотра
публикации
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 16620 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 30306 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
07:01 • 28550 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 46411 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 38653 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Си Цзиньпин
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 12675 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 23333 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 22704 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 91335 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 49138 просмотра
Актуальное
Financial Times
Хранитель
9К720 Искандер
Truth Social
Тесла Модель Y

Зеленский: "Сесть и поговорить", Украина готова к переговорам о мире даже без прекращения огня или гарантий безопасности

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Президент Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам с Россией без прекращения огня или гарантий безопасности. Он отметил, что Путин сознательно затягивает мирные инициативы, отказываясь от встреч.

Зеленский: "Сесть и поговорить", Украина готова к переговорам о мире даже без прекращения огня или гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова сесть за стол переговоров с россией даже без тех предварительных условий, которые ранее считались необходимыми – прекращения огня или гарантий безопасности. Об этом украинский Президент заявил во время общения с журналисткой АВС, пишет УНН.

Детали

По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин намеренно затягивает любые мирные инициативы и демонстрирует это постоянными атаками на украинские города.

Если человек во время войны не хочет встречаться для урегулирования конфликта, он может предложить что-то неприемлемое для другого лидера. Это очевидно: так происходит срыв переговоров 

- подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что Путин предлагал ему приехать в Москву, однако он категорически отказался.

Я не могу поехать в столицу террористов, в страну, которая ежедневно обстреливает нашу землю. Я уже говорил, чтобы Путин приехал в Киев. Понятно, что он этого не сделает, и именно так он откладывает встречи

- подчеркнул Президент.

Зеленский также сказал, что еще с марта Украина поддерживала инициативы США и партнеров по прекращению огня, в частности во время встреч в Саудовской Аравии и Турции. В то же время Кремль, по его словам, постоянно пытается избегать ответственности и затягивать процесс.

Введение пошлин против стран, торгующих с Россией, является правильным решением - Зеленский09.09.25, 12:13 • 532 просмотра

Президент Украины подтвердил, что обсуждал с Дональдом Трампом вопрос возможных шагов, которые США готовы предпринять в случае, если Россия и в дальнейшем будет саботировать любые договоренности.

Трамп пообещал, что если после встречи на Аляске Путин не предпримет определенных шагов к примирению, Америка будет вынуждена вводить дополнительные санкции и предпринимать более серьезные шаги для остановки войны

 – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина готова к различным форматам переговоров: трехсторонним с участием США, при поддержке европейских союзников или даже в более широком формате.

Просто сесть и поговорить – даже без предварительных условий, которые мы ставили в самом начале. Без прекращения огня, без гарантий безопасности. Кстати, я благодарен, что президент Трамп пообещал, что Америка будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины

- подытожил Зеленский.

Зеленский: чтобы остановить Путина, нужно забрать его главное оружие – энергетику09.09.25, 11:59 • 940 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев