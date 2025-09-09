Зеленский: "Сесть и поговорить", Украина готова к переговорам о мире даже без прекращения огня или гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова сесть за стол переговоров с россией даже без тех предварительных условий, которые ранее считались необходимыми – прекращения огня или гарантий безопасности. Об этом украинский Президент заявил во время общения с журналисткой АВС, пишет УНН.

По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин намеренно затягивает любые мирные инициативы и демонстрирует это постоянными атаками на украинские города.

Если человек во время войны не хочет встречаться для урегулирования конфликта, он может предложить что-то неприемлемое для другого лидера. Это очевидно: так происходит срыв переговоров - подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что Путин предлагал ему приехать в Москву, однако он категорически отказался.

Я не могу поехать в столицу террористов, в страну, которая ежедневно обстреливает нашу землю. Я уже говорил, чтобы Путин приехал в Киев. Понятно, что он этого не сделает, и именно так он откладывает встречи - подчеркнул Президент.

Зеленский также сказал, что еще с марта Украина поддерживала инициативы США и партнеров по прекращению огня, в частности во время встреч в Саудовской Аравии и Турции. В то же время Кремль, по его словам, постоянно пытается избегать ответственности и затягивать процесс.

Президент Украины подтвердил, что обсуждал с Дональдом Трампом вопрос возможных шагов, которые США готовы предпринять в случае, если Россия и в дальнейшем будет саботировать любые договоренности.

Трамп пообещал, что если после встречи на Аляске Путин не предпримет определенных шагов к примирению, Америка будет вынуждена вводить дополнительные санкции и предпринимать более серьезные шаги для остановки войны – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина готова к различным форматам переговоров: трехсторонним с участием США, при поддержке европейских союзников или даже в более широком формате.

Просто сесть и поговорить – даже без предварительных условий, которые мы ставили в самом начале. Без прекращения огня, без гарантий безопасности. Кстати, я благодарен, что президент Трамп пообещал, что Америка будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины - подытожил Зеленский.

