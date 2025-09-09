$41.250.03
Чтобы остановить Путина, нужно забрать его главное оружие – энергетику – Зеленский

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Президент Зеленский призывает к полному отказу от российских энергоносителей как единственного способа остановить агрессию РФ. Он подчеркивает, что Путин понимает только силу, а война затянулась из-за недостаточного экономического давления.

Чтобы остановить Путина, нужно забрать его главное оружие – энергетику – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналисткой заявил, что ключом к остановке российской агрессии является радикальное усиление санкций против Москвы, в частности – полный отказ от российских энергоносителей. Об этом Зеленский подчеркнул во время интервью АВС, пишет УНН.

Детали

Мы все осознаем, что Путин не понимает и не уважает ничего, что не подкреплено силой. Он понимает только силу 

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что несмотря на помощь партнеров, война затянулась слишком долго. По его мнению, конфликт мог бы завершиться раньше, если бы Европа и США решительнее использовали экономическое давление.

Прежде всего технологические вопросы и защита украинской энергетики: Зеленский провел заседание Ставки08.09.25, 19:48 • 2996 просмотров

Зеленский выразил благодарность союзникам за поддержку, но в то же время призвал отказаться от любых контрактов с Россией в сфере нефти и газа, которые до сих пор остаются действующими в некоторых странах ЕС.

Я считаю несправедливым, что кто-то из европейских партнеров до сих пор покупает российские энергоносители. В первую очередь, чтобы остановить Путина, надо отказаться от этой зависимости и закрыть все соглашения 

– сказал президент.

Зеленский также обратил внимание на то, что Кремль пытается укрепить союз с Китаем и Северной Кореей. По его словам, КНДР уже отправляет в Украину боеприпасы и ракеты, а Москва рассчитывает на еще более глубокое сотрудничество.

На этом фоне президент Украины подчеркнул роль США в формировании глобального ответа. 

Наибольшую силу имеет Белый дом. И единственный способ остановить убийцу Путина – отобрать у него его главное оружие. А главное его оружие  это энергетика 

– подытожил Зеленский. 

Определены приоритеты на 2026 год: Зеленский провел совещание со Шмыгалем08.09.25, 20:47 • 3636 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Электроэнергия
Владимир Путин
Белый дом
Европейский Союз
Северная Корея
Европа
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина