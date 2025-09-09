Чтобы остановить Путина, нужно забрать его главное оружие – энергетику – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналисткой заявил, что ключом к остановке российской агрессии является радикальное усиление санкций против Москвы, в частности – полный отказ от российских энергоносителей. Об этом Зеленский подчеркнул во время интервью АВС, пишет УНН.

Мы все осознаем, что Путин не понимает и не уважает ничего, что не подкреплено силой. Он понимает только силу

Глава государства отметил, что несмотря на помощь партнеров, война затянулась слишком долго. По его мнению, конфликт мог бы завершиться раньше, если бы Европа и США решительнее использовали экономическое давление.

Зеленский выразил благодарность союзникам за поддержку, но в то же время призвал отказаться от любых контрактов с Россией в сфере нефти и газа, которые до сих пор остаются действующими в некоторых странах ЕС.

Я считаю несправедливым, что кто-то из европейских партнеров до сих пор покупает российские энергоносители. В первую очередь, чтобы остановить Путина, надо отказаться от этой зависимости и закрыть все соглашения

Зеленский также обратил внимание на то, что Кремль пытается укрепить союз с Китаем и Северной Кореей. По его словам, КНДР уже отправляет в Украину боеприпасы и ракеты, а Москва рассчитывает на еще более глубокое сотрудничество.

На этом фоне президент Украины подчеркнул роль США в формировании глобального ответа.

Наибольшую силу имеет Белый дом. И единственный способ остановить убийцу Путина – отобрать у него его главное оружие. А главное его оружие это энергетика