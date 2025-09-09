Щоб зупинити путіна, треба забрати його головну зброю – енергетику – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у розмові з журналісткою заявив, що ключем до зупинення російської агресії є радикальне посилення санкцій проти москви, зокрема – повна відмова від російських енергоносіїв. Про це Зеленський наголосив під час інтерв'ю АВС, пише УНН.

Ми всі усвідомлюємо, що путін не розуміє і не поважає нічого, що не підкріплене силою. Він розуміє тільки силу

Глава держави зазначив, що попри допомогу партнерів, війна затягнулася надто довго. На його думку, конфлікт міг би завершитися раніше, якби Європа й США рішучіше використали економічний тиск.

Зеленський висловив вдячність союзникам за підтримку, але водночас закликав відмовитися від будь-яких контрактів із росією у сфері нафти й газу, які досі залишаються чинними в деяких країнах ЄС.

Я вважаю несправедливим, що хтось із європейських партнерів досі купує російські енергоносії. У першу чергу, щоб зупинити Путіна, треба відмовитися від цієї залежності та закрити всі угоди

Зеленський також звернув увагу на те, що кремль намагається зміцнити союз із Китаєм і Північною Кореєю. За його словами, КНДР уже відправляє в Україну боєприпаси та ракети, а москва розраховує на ще глибшу співпрацю.

На цьому тлі президент України підкреслив роль США у формуванні глобальної відповіді.

Найбільшу силу має Білий дім. І єдиний спосіб зупинити вбивцю путіна – відібрати у нього його головну зброю. А головна його зброя це енергетика