Актуальне
Фейкові новини
Financial Times
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Щоб зупинити путіна, треба забрати його головну зброю – енергетику – Зеленський

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Президент Зеленський закликає до повної відмови від російських енергоносіїв як єдиного способу зупинити агресію рф. Він наголошує, що путін розуміє лише силу, а війна затягнулася через недостатній економічний тиск.

Щоб зупинити путіна, треба забрати його головну зброю – енергетику – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у розмові з журналісткою заявив, що ключем до зупинення російської агресії є радикальне посилення санкцій проти москви, зокрема – повна відмова від російських енергоносіїв. Про це Зеленський наголосив під час інтерв'ю АВС, пише УНН.

Деталі

Ми всі усвідомлюємо, що путін не розуміє і не поважає нічого, що не підкріплене силою. Він розуміє тільки силу 

– підкреслив Зеленський.

Глава держави зазначив, що попри допомогу партнерів, війна затягнулася надто довго. На його думку, конфлікт міг би завершитися раніше, якби Європа й США рішучіше використали економічний тиск.

Передусім технологічні питання та захист української енергетики: Зеленський провів засідання Ставки08.09.25, 19:48 • 2996 переглядiв

Зеленський висловив вдячність союзникам за підтримку, але водночас закликав відмовитися від будь-яких контрактів із росією у сфері нафти й газу, які досі залишаються чинними в деяких країнах ЄС.

Я вважаю несправедливим, що хтось із європейських партнерів досі купує російські енергоносії. У першу чергу, щоб зупинити Путіна, треба відмовитися від цієї залежності та закрити всі угоди 

– сказав президент.

Зеленський також звернув увагу на те, що кремль намагається зміцнити союз із Китаєм і Північною Кореєю. За його словами, КНДР уже відправляє в Україну боєприпаси та ракети, а москва розраховує на ще глибшу співпрацю.

На цьому тлі президент України підкреслив роль США у формуванні глобальної відповіді. 

Найбільшу силу має Білий дім. І єдиний спосіб зупинити вбивцю путіна – відібрати у нього його головну зброю. А головна його зброя  це енергетика 

– підсумував Зеленський. 

Визначили пріоритети на 2026 рік: Зеленський провів нараду зі Шмигалем 08.09.25, 20:47 • 3634 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Електроенергія
Володимир Путін
Білий дім
Європейський Союз
Північна Корея
Європа
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна