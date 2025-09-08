Передусім технологічні питання та захист української енергетики: Зеленський провів засідання Ставки
Президент Зеленський провів засідання Ставки, зосередившись на технологічних питаннях, зокрема наявності систем ППО та захисті енергетики. Також обговорювались питання виробництва та постачання дронів, включаючи далекобійну зброю.
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де розглядались передусім технологічні питання та захист української енергетики, передає УНН.
Провів сьогодні Ставку – передусім технологічні питання. Наявність систем ППО та ракет до них, графік виробництва, графік постачання. Захист нашої української критичної інфраструктури, передусім енергетики
Президент наголосив, що росіяни зараз концентрують знову удари проти української енергетики.
Звісно, відповіді наші на це є й будуть, але головне – це стабільність системи
Крім того, за його словами, були доповіді щодо нашого виробництва дронів: якість дронів, кількісні показники.
Я вдячний усім виробникам, які збільшують постачання, і зокрема далекобійної зброї