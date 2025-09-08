$41.220.13
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Передусім технологічні питання та захист української енергетики: Зеленський провів засідання Ставки

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Президент Зеленський провів засідання Ставки, зосередившись на технологічних питаннях, зокрема наявності систем ППО та захисті енергетики. Також обговорювались питання виробництва та постачання дронів, включаючи далекобійну зброю.

Передусім технологічні питання та захист української енергетики: Зеленський провів засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де розглядались передусім технологічні питання та захист української енергетики, передає УНН.

Провів сьогодні Ставку – передусім технологічні питання. Наявність систем ППО та ракет до них, графік виробництва, графік постачання. Захист нашої української критичної інфраструктури, передусім енергетики 

- повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що росіяни зараз концентрують знову удари проти української енергетики.

Якість українських дипстрайків має відчутно зрости: Зеленський заявив, що на технологічній Ставці будуть виробники українських ракет та дронів01.09.25, 15:32 • 7847 переглядiв

Звісно, відповіді наші на це є й будуть, але головне – це стабільність системи 

- зазначив Зеленський.

Крім того, за його словами, були доповіді щодо нашого виробництва дронів: якість дронів, кількісні показники.

Україна готова збільшити виробництво безпілотників на 40% цього року, але не вистачає фінансування - Зеленський 12.06.25, 14:08 • 2129 переглядiв

Я вдячний усім виробникам, які збільшують постачання, і зокрема далекобійної зброї 

- резюмував Глава держави.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Електроенергія
Володимир Зеленський
Україна