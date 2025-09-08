Прежде всего технологические вопросы и защита украинской энергетики: Зеленский провел заседание Ставки
Киев • УНН
Президент Зеленский провел заседание Ставки, сосредоточившись на технологических вопросах, в частности наличии систем ПВО и защите энергетики. Также обсуждались вопросы производства и поставки дронов, включая дальнобойное оружие.
Провел сегодня Ставку – прежде всего технологические вопросы. Наличие систем ПВО и ракет к ним, график производства, график поставок. Защита нашей украинской критической инфраструктуры, прежде всего энергетики
Президент подчеркнул, что россияне сейчас снова концентрируют удары против украинской энергетики.
Конечно, ответы наши на это есть и будут, но главное – это стабильность системы
Кроме того, по его словам, были доклады по нашему производству дронов: качество дронов, количественные показатели.
Я благодарен всем производителям, которые увеличивают поставки, и в частности дальнобойного оружия