16:59 • 138 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
15:42 • 5400 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
12:50 • 11487 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 33532 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
12:23 • 25514 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 22289 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 24181 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 25573 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 26277 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29436 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Прежде всего технологические вопросы и защита украинской энергетики: Зеленский провел заседание Ставки

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Президент Зеленский провел заседание Ставки, сосредоточившись на технологических вопросах, в частности наличии систем ПВО и защите энергетики. Также обсуждались вопросы производства и поставки дронов, включая дальнобойное оружие.

Прежде всего технологические вопросы и защита украинской энергетики: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где рассматривались прежде всего технологические вопросы и защита украинской энергетики, передает УНН.

Провел сегодня Ставку – прежде всего технологические вопросы. Наличие систем ПВО и ракет к ним, график производства, график поставок. Защита нашей украинской критической инфраструктуры, прежде всего энергетики

- сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что россияне сейчас снова концентрируют удары против украинской энергетики.

Качество украинских дипстрайков должно ощутимо возрасти: Зеленский заявил, что на технологической Ставке будут производители украинских ракет и дронов

Конечно, ответы наши на это есть и будут, но главное – это стабильность системы

- отметил Зеленский.

Кроме того, по его словам, были доклады по нашему производству дронов: качество дронов, количественные показатели.

Украина готова увеличить производство беспилотников на 40% в этом году, но не хватает финансирования - Зеленский

Я благодарен всем производителям, которые увеличивают поставки, и в частности дальнобойного оружия

- резюмировал Глава государства.

Антонина Туманова

Электроэнергия
Владимир Зеленский
Украина