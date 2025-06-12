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Financial Times
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Украина готова увеличить производство беспилотников на 40% в этом году, но не хватает финансирования - Зеленский

Киев • УНН

 • 60 просмотра

У Украины есть потенциал увеличить производство БПЛА на 40% уже в этом году, но нуждается в дополнительном финансировании. Зеленский призвал партнеров наращивать производство дронов.

Украина готова увеличить производство беспилотников на 40% в этом году, но не хватает финансирования - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова увеличить производство беспилотников на 40% уже в этом году, но не хватает только финансирования. Об этом он сказал во время выступления на Global Security Forum, передает УНН.

Украина готова увеличить производство беспилотников на 40% в ближайшее время, уже в этом году. Наши предприятия имеют соответствующие мощности, не хватает только финансирования. И это нужно решать. И я призываю ваши страны подходить к производству беспилотников с такой же неотложностью и вниманием, как и мы. Мы все должны опережать наших врагов в вопросе беспилотников

- заявил Зеленский.

Украина расширяет программу беспилотников на фоне неопределенности с поддержкой США - NYT28.04.25, 17:31 • 4774 просмотра

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра иностранных дел Андрея Сибиги и поручил ему обеспечить дополнительное финансирование для производства артиллерийских снарядов.

Кабинет министров Украины готовится подать в Верховную Раду изменения в госбюджет на примерно 400 млрд грн. Эти расходы будут покрываться за счет перевыполнения налоговых и таможенных поступлений, ОВГЗ, а также грантов от партнеров. Никаких перебоев в обеспечении военнослужащих не ожидается.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЭкономика
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
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