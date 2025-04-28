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Украина расширяет программу беспилотников на фоне неопределенности с поддержкой США - NYT

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Украина активно развивает программу беспилотников Line of Drones, делая ставку на собственное производство. Это становится "планом Б" в случае прекращения помощи от США или провала мирных переговоров.

Украина расширяет программу беспилотников на фоне неопределенности с поддержкой США - NYT

Украина расширяет программу беспилотников на фоне неопределенности в отношении поддержки США. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает СМИ, если мирные переговоры провалятся или США решат прекратить поставки оружия, украинская инициатива по дронам, вероятно, приобретет большее значение, чем когда-либо. 

Программа, которая называется Line of Drones, делает ставку на беспилотные системы, которые собирают в Украине, в основном на небольшие дроны, которые взрываются и запускаются из подвальных укрытий.

Программа еще раз напоминает о способности Украины к инновациям во время этой войны, что помогло ей противостоять гораздо более сильному врагу.

"Это уже не война человека с человеком", - сказал командир отряда, действующего из подвала на востоке Украины.

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По информации, еще до программы Line of Drones Украина в значительной степени полагалась на беспилотное оружие, которое теперь наносит около 70% всех потерь в войне с обеих сторон. А это больше, чем все остальное оружие вместе взятое, включая танки, гаубицы, минометы и наземные мины. Хотя это оружие частично поставляют Соединенные Штаты, украинцы собирают беспилотники внутри страны из компонентов, в основном произведенных в Китае.

Расширенная программа, как отмечается, является "планом Б" Киева на случай, если переговоры о прекращении войны, начавшиеся с полномасштабного вторжения россии в 2022 году, потерпят неудачу.

Сообщается, что в войне беспилотников у рф есть преимущество в количестве, а у Украины — в качестве, и часто становится первой, кто внедряет новые технологические подходы. Речь идет о летающих беспилотниках-ретрансляторах для увеличения дальности действия взрывных беспилотников и управлении беспилотниками с помощью тончайших волоконно-оптических нитей, которые невосприимчивы к помехам.

Стратегия Line of Drones оказалась в тени переговоров о прекращении огня и пренебрежительной оценки Трампом шансов Украины без помощи США. Однако, по словам военных аналитиков, развертывание беспилотников уже дало результаты. Что частично стало причиной, которая на три месяца замедлила российское наступление на Украине. 

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Украинская программа заполнит четыре батальона беспилотников, чтобы стать полками беспилотников, расширяя каждый из примерно 700 солдат до 2500 солдат, вооруженных дронами с видом от первого лица, другими, которые сбрасывают бомбы, и беспилотными наземными системами. Последняя включает в себя дистанционно управляемые машины, вооруженные пулеметами.

Сообщается, что дроны не заменят солдат. Каждый полет дрона может потребовать до четырех солдат. Но набрать людей на эти должности проще, чем найти солдат для пехоты, которая будет служить в окопах.

Украина, которая может потерять меньше солдат, чем россия, хочет ограничить прямые столкновения. Так что именно здесь и необходимы беспилотники.

"Справедливая оценка заключается в том, что это работает", - сказал Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, о программе беспилотников. 

По его словам, нехватка российского оборудования и зимняя погода также сыграли свою роль.

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Он добавил, что цель, заключалась в том, чтобы создать силу, которая "сможет заблокировать значительную часть фронта" и обойтись без помощи США. Однако Украина, по-прежнему, сильно зависит от Соединенных Штатов и европейских стран в плане систем ПВО для защиты городов от ракет далеко от линии фронта.

Цель программы - со временем расширяться, при этом опытные пилоты дронов будут делиться опытом с солдатами других подразделений, пытаясь осложнить российскую логистику, противовоздушную оборону и операции радиоэлектронной борьбы за линией фронта, сказал в интервью Юрий Федоренко, командир полка "Ахиллес". "Идея заключается в том, чтобы покрыть всю линию фронта" дронами, сказал он.

По информации, стоимость одного беспилотника составляет от 500 до 750 долларов, что дешевле артиллерийских снарядов крупного калибра, которые стоят около 3000 долларов.

Напомним 

Ранее BILD сообщал, что США предлагают Украине согласиться на мирный план и отдать часть территории. В то же время Украина начала больше вкладываться в собственную оборонную промышленность. Производство ударных дронов-камикадзе выросло с 600 тысяч штук в 2023 году, а в 2024 году эта цифра составила до 1,5 миллионов - к концу 2025 года эта цифра должна дотянуть до трех миллионов.

Алина Волянская

Алина Волянская

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