Україна розширює програму безпілотників на тлі невизначеності з підтримкою США - NYT

$41.750.06
47.390.03
ukenru
Сезон алергії: на що звернути увагу у травні та як полегшити симптоми
Ексклюзив
14:20 • 4388 перегляди

Сезон алергії: на що звернути увагу у травні та як полегшити симптоми

Ексклюзив
14:15 • 11372 перегляди

На ділянці будівництва метро на Виноградар стався прорив водопровідної труби – Автострада

Ексклюзив
14:07 • 9040 перегляди

"Її все влаштовує": експерт пояснив, чому Олена Дума блокує прийняття законопроєкту про реформу АРМА

13:08 • 11174 перегляди

Білий дім після пропозиції "перемир'я" путіна відповів: Трамп хоче постійного припинення вогню

Ексклюзив
12:59 • 17190 перегляди

Головний юрист НБУ поза законом? Розслідування справи Зими гальмується

Ексклюзив
12:30 • 17104 перегляди

Мʼяч на полі НАЗК: у голови наглядової ради Держзембанку реальний конфлікт інтересів

12:00 • 11948 перегляди

Ватикан підтвердив: початок конклаву для обрання нового Папи - 7 травня

Ексклюзив
11:54 • 17817 перегляди

Ремонт без стресу: з чого почати та як не зійти з глузду у процесі – поради експерта

Ексклюзив
28 квітня, 05:58 • 65102 перегляди

Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня

27 квітня, 19:17 • 57314 перегляди

Україна та США домовились про важливий пункт угоди про надра: деталі від Шмигаля

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+16°
2м/с
23%
758 мм
Популярнi новини

Індія та Пакистан четвертий день не припиняють перестрілки на кордоні Кашміру

28 квітня, 07:18 • 19907 перегляди

У Києві та низці областей поширилася повітряна тривога на тлі загрози балістики

28 квітня, 08:15 • 14129 перегляди

москва чекає від України "сигналів" для прямих переговорів - російські "ЗМІ"

28 квітня, 08:18 • 11923 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 24743 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 24143 перегляди
Публікації

Головний юрист НБУ поза законом? Розслідування справи Зими гальмується
Ексклюзив

12:59 • 17212 перегляди

Мʼяч на полі НАЗК: у голови наглядової ради Держзембанку реальний конфлікт інтересів
Ексклюзив

12:30 • 17117 перегляди

Ремонт без стресу: з чого почати та як не зійти з глузду у процесі – поради експерта
Ексклюзив

11:54 • 17824 перегляди

Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня
Ексклюзив

28 квітня, 05:58 • 65110 перегляди

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу
Ексклюзив

26 квітня, 04:00 • 167049 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Руслан Кравченко

Фрідріх Мерц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Ватикан

Реклама
УНН Lite

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

13:22 • 4610 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 24493 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 25090 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 139647 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 54257 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

Instagram

Шахед-136

Сухий Су-27

Україна розширює програму безпілотників на тлі невизначеності з підтримкою США - NYT

Київ • УНН

 • 606 перегляди

Україна активно розвиває програму безпілотників Line of Drones, роблячи ставку на власне виробництво. Це стає "планом Б" у разі припинення допомоги від США або провалу мирних переговорів.

Україна розширює програму безпілотників на тлі невизначеності з підтримкою США - NYT

Україна розширює програму безпілотників на тлі невизначеності щодо підтримки США. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє ЗМІ, якщо мирні переговори проваляться або США вирішать припинити постачання зброї, українська ініціатива щодо дронів, ймовірно, набуде більшого значення, ніж будь-коли. 

Програма, яка називається Line of Drones, робить ставку на безпілотні системи, які збирають в Україні, в основному на невеликі дрони, які вибухають і запускаються з підвальних укриттів.

Програма вкотре нагадує про здатність України до інновацій під час цієї війни, що допомогло їй протистояти набагато сильнішому ворогу.

"Це вже не війна людини з людиною", - сказав командир загону, що діє з підвалу на сході України.

Німеччина продовжить військову допомогу Україні навіть без США - міністр оборони28.04.25, 09:39 • 3838 переглядiв

За інформацією, ще до програми Line of Drones Україна значною мірою покладалася на безпілотну зброю, яка тепер завдає близько 70% усіх втрат у війні з обох боків. А це більше, ніж уся інша зброя разом взята, включно з танками, гаубицями, мінометами і наземними мінами. Хоча цю зброю частково постачають Сполучені Штати, українці збирають безпілотники всередині країни з компонентів, здебільшого вироблених у Китаї.

Розширена програма, як зазначається, є "планом Б" Києва на випадок, якщо перемовини про припинення війни, що розпочалися з повномасштабного вторгнення росії 2022 року, зазнають невдачі.

Повідомляється, що у війні безпілотників рф має перевагу в кількості, а Україна — в якості, і часто стає першою, хто впроваджує нові технологічні підходи. Йдеться про літаючі безпілотники-ретранслятори для збільшення дальності дії вибухових безпілотників і управління безпілотниками за допомогою найтонших волоконно-оптичних ниток, які несприйнятливі до перешкод.

Стратегія Line of Drones опинилася в тіні переговорів про припинення вогню і зневажливої оцінки Трампом шансів України без допомоги США. Однак, за словами військових аналітиків, розгортання безпілотників уже дало результати. Що частково стало причиною, яка на три місяці уповільнила російський наступ на Україні. 

Іноземні миротворці в Україні: у Британії попередили про ризик судових позовів від рф стосовно прав людини - The Telegraph28.04.25, 07:19 • 46956 переглядiв

Українська програма заповнить чотири батальйони безпілотників, щоб стати полками безпілотників, розширюючи кожний з приблизно 700 солдатів до 2500 солдатів, озброєних дронамі з видом від першої особи, іншими, які скидають бомби, і безпілотними наземними системами. Остання включає в себе дистанційно керовані машини, озброєні кулеметами.

Повідомляється, що дрони не замінять солдатів. Кожен політ дрона може потребувати до чотирьох солдатів. Але набрати людей на ці посади простіше, ніж знайти солдатів для піхоти, яка служитиме в окопах.

Україна, яка може втратити менше солдатів, ніж росія, хоче обмежити прямі зіткнення. Тож саме тут і необхідні безпілотники.

"Справедлива оцінка полягає в тому, що це працює", - сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, про програму безпілотників. 

За його словами, брак російського обладнання та зимова погода також зіграли свою роль.

Українська контрпропозиція до плану Трампа "натякає на можливі поступки" - NYT26.04.25, 12:43 • 5103 перегляди

Він додав, що мета, полягала в тому, щоб створити силу, яка "зможе заблокувати значну частину фронту" і обійтися без допомоги США. Однак Україна, як і раніше, сильно залежить від Сполучених Штатів і європейських країн у плані систем ППО для захисту міст від ракет далеко від лінії фронту.

Мета програми - з часом розширюватися, при цьому досвідчені пілоти дронів ділитимуться досвідом із солдатами інших підрозділів, намагаючись ускладнити російську логістику, протиповітряну оборону та операції радіоелектронної боротьби за лінією фронту, сказав в інтерв'ю Юрій Федоренко, командир полку "Ахіллес". "Ідея полягає в тому, щоб покрити всю лінію фронту" дронами, сказав він.

За інформацією, вартість одного безпілотника становить від 500 до 750 доларів, що дешевше за артилерійські снаряди великого калібру, які коштують близько 3000 доларів.

Нагадаємо 

Раніше BILD повідомляв, що США пропонують Україні погодитися на мирний план і віддати частину території. Водночас Україна почала більше вкладатися у власну оборонну промисловість. Виробництво ударних дронів-камікадзе зросло з 600 тисяч штук у 2023 році, а 2024 року ця цифра склала до 1,5 мільйонів - до кінця 2025 ця цифра має дотягнути до трьох мільйонів.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаТехнології
The New York Times
Bild
Дональд Трамп
Німеччина
Сполучені Штати
Україна
Brent
$65.11
Bitcoin
$93,972.30
S&P 500
$5,520.50
Tesla
$285.54
Газ TTF
$32.38
Золото
$3,339.76
Ethereum
$1,781.95