Українська контрпропозиція до плану Трампа "натякає на можливі поступки" - NYT

Керівництво України розробило контрпропозицію до плану адміністрації президента США Дональда Трампа, який зазнав критики за надмірні поступки росії. Хоча контрпропозиція заглиблюється в деякі попередні вимоги Києва, вона "натякає на можливі поступки з питань, які довго вважалися нерозв'язними", повідомляє The New York Times, пише УНН.

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Згідно з контрпропозицією від України, яку отримав NY Times, не буде жодних обмежень щодо чисельності українських військових, "європейський контингент безпеки", підтримуваний Сполученими Штатами, буде розгорнуто на території України для гарантування безпеки, а заморожені російські активи будуть використані для компенсації збитків, завданих Україні під час війни.

"Між Вашингтоном та Києвом, схоже, все ще є місце для поступок, хоча їхні позиції навряд чи висічені на камені", - пише видання.

"Остання пропозиція України не вимагає, наприклад, щоб членство України в НАТО, проти якого затято виступає москва, було гарантовано, хоча Зеленський вже давно дотримується цієї позиції. Натомість у ньому йдеться: "Вступ України до НАТО залежить від консенсусу серед членів Альянсу", - ідеться у публікації.

"Наступна адміністрація США може ухвалити рішення про вступ України до НАТО", - заявили американці українцям, за словами людини на зустрічі в Парижі минулого тижня. Американські офіційні особи заявили, що розуміють, що Україна не ухвалить жодних обмежень на вступ до НАТО.

І хоча президент США Дональд Трамп і віце-президент США Джей Ді Венс цього тижня "висловили готовність визнати російський суверенітет над Кримом, американці неодноразово давали зрозуміти українцям, що вони не вимагатимуть від Києва зробити це, і не чекатимуть, що європейці наслідуватимуть приклад Америки", пише видання.

"У своїй пропозиції українці кажуть, що їхня країна має бути "повністю відновлена", не уточнюючи, що це означатиме", - зазначає видання. Хоча, як зауважується, Зеленський давно заявляв, що кінцевою метою його уряду є повернення всіх територій, які становили Україну, коли вона проголосила свою незалежність від Радянського Союзу 1991 року, включаючи Крим, "остання пропозиція Києва, схоже, навмисно розпливчаста з цього питання".

"Територіальні питання можуть обговорюватися після повного та беззастережного припинення вогню", - ось усе, про що йдеться в українській пропозиції.

План Трампа щодо окупованих територій в Україні "викарбуваний на камені" - The Times