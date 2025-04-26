Українська контрпропозиція до плану Трампа "натякає на можливі поступки" - NYT

$41.690.00
47.420.00
ukenru
У Ватикані розпочався похорон Папи Римського Франциска
08:14 • 15584 перегляди

У Ватикані розпочався похорон Папи Римського Франциска

Ексклюзив
26 квітня, 04:00 • 42314 перегляди

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу

25 квітня, 19:37 • 31415 перегляди

Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський

25 квітня, 19:10 • 36319 перегляди

Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини

Ексклюзив
25 квітня, 11:13 • 44633 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

25 квітня, 10:48 • 49860 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

25 квітня, 09:10 • 40360 перегляди

Зарплата зростатиме на 3-4% щороку у 2025-2027 роках - прогноз НБУ

Ексклюзив
25 квітня, 07:40 • 40480 перегляди

Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу

25 квітня, 05:56 • 95315 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

24 квітня, 18:25 • 59655 перегляди

рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Пряма трансляція
Погода
+12°
6.3м/с
38%
751 мм
Популярнi новини

У Ватикані завершилася церемонія прощання з Папою Франциском: труну з тілом понтифіка закрили

26 квітня, 00:50 • 17125 перегляди

Прем’єр-міністри України та Норвегії обговорили питання спільного виробництва зброї

26 квітня, 01:33 • 15595 перегляди

США у приватному порядку погодилися підтримати "коаліцію охочих" - The Telegraph

26 квітня, 03:26 • 21188 перегляди

Держдепартамент США призначив нового керівника з питань Європи

26 квітня, 04:22 • 14942 перегляди

Трамп і Зеленський провели "дуже продуктивну" зустріч на полях похорону Папи - Білий дім

08:58 • 27344 перегляди
Публікації

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу
Ексклюзив

26 квітня, 04:00 • 42324 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 10:30 • 64856 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 95317 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 146447 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 309414 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Джо Байден

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Ватикан

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 20739 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

25 квітня, 07:29 • 58052 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 49616 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 55495 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 86130 перегляди
Актуальне

Financial Times

Spotify

Facebook

Instagram

TikTok

Українська контрпропозиція до плану Трампа "натякає на можливі поступки" - NYT

Київ • УНН

 • 1020 перегляди

Україна розробила контрпропозицію до плану Трампа, який критикують за поступки Росії. Київ пропонує європейський контингент безпеки та використання заморожених активів РФ.

Українська контрпропозиція до плану Трампа "натякає на можливі поступки" - NYT

Керівництво України розробило контрпропозицію до плану адміністрації президента США Дональда Трампа, який зазнав критики за надмірні поступки росії. Хоча контрпропозиція заглиблюється в деякі попередні вимоги Києва, вона "натякає на можливі поступки з питань, які довго вважалися нерозв'язними", повідомляє The New York Times, пише УНН.

CNN дізналося основні "точки спотикання" між США та Україною щодо рамок припинення війни: про що йдеться26.04.25, 09:55 • 3980 переглядiв

Деталі

Згідно з контрпропозицією від України, яку отримав NY Times, не буде жодних обмежень щодо чисельності українських військових, "європейський контингент безпеки", підтримуваний Сполученими Штатами, буде розгорнуто на території України для гарантування безпеки, а заморожені російські активи будуть використані для компенсації збитків, завданих Україні під час війни.

"Між Вашингтоном та Києвом, схоже, все ще є місце для поступок, хоча їхні позиції навряд чи висічені на камені", - пише видання.

"Остання пропозиція України не вимагає, наприклад, щоб членство України в НАТО, проти якого затято виступає москва, було гарантовано, хоча Зеленський вже давно дотримується цієї позиції. Натомість у ньому йдеться: "Вступ України до НАТО залежить від консенсусу серед членів Альянсу", - ідеться у публікації.

"Наступна адміністрація США може ухвалити рішення про вступ України до НАТО", - заявили американці українцям, за словами людини на зустрічі в Парижі минулого тижня. Американські офіційні особи заявили, що розуміють, що Україна не ухвалить жодних обмежень на вступ до НАТО.

І хоча президент США Дональд Трамп і віце-президент США Джей Ді Венс цього тижня "висловили готовність визнати російський суверенітет над Кримом, американці неодноразово давали зрозуміти українцям, що вони не вимагатимуть від Києва зробити це, і не чекатимуть, що європейці наслідуватимуть приклад Америки", пише видання.

"У своїй пропозиції українці кажуть, що їхня країна має бути "повністю відновлена", не уточнюючи, що це означатиме", - зазначає видання. Хоча, як зауважується, Зеленський давно заявляв, що кінцевою метою його уряду є повернення всіх територій, які становили Україну, коли вона проголосила свою незалежність від Радянського Союзу 1991 року, включаючи Крим, "остання пропозиція Києва, схоже, навмисно розпливчаста з цього питання".

"Територіальні питання можуть обговорюватися після повного та беззастережного припинення вогню", - ось усе, про що йдеться в українській пропозиції.

План Трампа щодо окупованих територій в Україні "викарбуваний на камені" - The Times26.04.25, 10:19 • 3834 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Джей Ді Венс
The New York Times
NATO
Вашингтон
Дональд Трамп
Крим
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$66.98
Bitcoin
$94,273.40
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,803.49