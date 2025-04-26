Українська контрпропозиція до плану Трампа "натякає на можливі поступки" - NYT
Київ • УНН
Україна розробила контрпропозицію до плану Трампа, який критикують за поступки Росії. Київ пропонує європейський контингент безпеки та використання заморожених активів РФ.
Керівництво України розробило контрпропозицію до плану адміністрації президента США Дональда Трампа, який зазнав критики за надмірні поступки росії. Хоча контрпропозиція заглиблюється в деякі попередні вимоги Києва, вона "натякає на можливі поступки з питань, які довго вважалися нерозв'язними", повідомляє The New York Times, пише УНН.
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Згідно з контрпропозицією від України, яку отримав NY Times, не буде жодних обмежень щодо чисельності українських військових, "європейський контингент безпеки", підтримуваний Сполученими Штатами, буде розгорнуто на території України для гарантування безпеки, а заморожені російські активи будуть використані для компенсації збитків, завданих Україні під час війни.
"Між Вашингтоном та Києвом, схоже, все ще є місце для поступок, хоча їхні позиції навряд чи висічені на камені", - пише видання.
"Остання пропозиція України не вимагає, наприклад, щоб членство України в НАТО, проти якого затято виступає москва, було гарантовано, хоча Зеленський вже давно дотримується цієї позиції. Натомість у ньому йдеться: "Вступ України до НАТО залежить від консенсусу серед членів Альянсу", - ідеться у публікації.
"Наступна адміністрація США може ухвалити рішення про вступ України до НАТО", - заявили американці українцям, за словами людини на зустрічі в Парижі минулого тижня. Американські офіційні особи заявили, що розуміють, що Україна не ухвалить жодних обмежень на вступ до НАТО.
І хоча президент США Дональд Трамп і віце-президент США Джей Ді Венс цього тижня "висловили готовність визнати російський суверенітет над Кримом, американці неодноразово давали зрозуміти українцям, що вони не вимагатимуть від Києва зробити це, і не чекатимуть, що європейці наслідуватимуть приклад Америки", пише видання.
"У своїй пропозиції українці кажуть, що їхня країна має бути "повністю відновлена", не уточнюючи, що це означатиме", - зазначає видання. Хоча, як зауважується, Зеленський давно заявляв, що кінцевою метою його уряду є повернення всіх територій, які становили Україну, коли вона проголосила свою незалежність від Радянського Союзу 1991 року, включаючи Крим, "остання пропозиція Києва, схоже, навмисно розпливчаста з цього питання".
"Територіальні питання можуть обговорюватися після повного та беззастережного припинення вогню", - ось усе, про що йдеться в українській пропозиції.
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