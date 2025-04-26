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Financial Times

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Украинское контрпредложение к плану Трампа "намекает на возможные уступки" - NYT

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Украина разработала контрпредложение к плану Трампа, который критикуют за уступки России. Киев предлагает европейский контингент безопасности и использование замороженных активов РФ.

Украинское контрпредложение к плану Трампа "намекает на возможные уступки" - NYT

Руководство Украины разработало контрпредложение к плану администрации президента США Дональда Трампа, который подвергся критике за чрезмерные уступки россии. Хотя контрпредложение углубляется в некоторые предварительные требования Киева, оно "намекает на возможные уступки по вопросам, которые долго считались неразрешимыми", сообщает The New York Times, пишет УНН.

CNN узнал основные "камни преткновения" между США и Украиной по рамкам прекращения войны: о чем идет речь26.04.25, 09:55 • 3320 просмотров

Детали

Согласно контрпредложению от Украины, которое получил NY Times, не будет никаких ограничений по численности украинских военных, "европейский контингент безопасности", поддерживаемый Соединенными Штатами, будет развернут на территории Украины для обеспечения безопасности, а замороженные российские активы будут использованы для компенсации убытков, нанесенных Украине во время войны.

"Между Вашингтоном и Киевом, похоже, все еще есть место для уступок, хотя их позиции вряд ли высечены на камне", - пишет издание.

"Последнее предложение Украины не требует, например, чтобы членство Украины в НАТО, против которого яростно выступает москва, было гарантировано, хотя Зеленский уже давно придерживается этой позиции. Вместо этого в нем говорится: "Вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса среди членов Альянса", - говорится в публикации.

"Следующая администрация США может принять решение о вступлении Украины в НАТО", - заявили американцы украинцам, по словам человека на встрече в Париже на прошлой неделе. Американские официальные лица заявили, что понимают, что Украина не примет никаких ограничений на вступление в НАТО.

И хотя президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Венс на этой неделе "выразили готовность признать российский суверенитет над Крымом, американцы неоднократно давали понять украинцам, что они не потребуют от Киева сделать это, и не будут ожидать, что европейцы последуют примеру Америки", пишет издание.

"В своем предложении украинцы говорят, что их страна должна быть "полностью восстановлена", не уточняя, что это будет означать", - отмечает издание. Хотя, как отмечается, Зеленский давно заявлял, что конечной целью его правительства является возвращение всех территорий, которые составляли Украину, когда она провозгласила свою независимость от Советского Союза в 1991 году, включая Крым, "последнее предложение Киева, похоже, намеренно расплывчато по этому вопросу".

"Территориальные вопросы могут обсуждаться после полного и безоговорочного прекращения огня", - вот все, о чем говорится в украинском предложении.

План Трампа по поводу оккупированных территорий в Украине "высечен на камне" – The Times26.04.25, 10:19 • 3028 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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