Украинское контрпредложение к плану Трампа "намекает на возможные уступки" - NYT

Руководство Украины разработало контрпредложение к плану администрации президента США Дональда Трампа, который подвергся критике за чрезмерные уступки россии. Хотя контрпредложение углубляется в некоторые предварительные требования Киева, оно "намекает на возможные уступки по вопросам, которые долго считались неразрешимыми", сообщает The New York Times, пишет УНН.

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Согласно контрпредложению от Украины, которое получил NY Times, не будет никаких ограничений по численности украинских военных, "европейский контингент безопасности", поддерживаемый Соединенными Штатами, будет развернут на территории Украины для обеспечения безопасности, а замороженные российские активы будут использованы для компенсации убытков, нанесенных Украине во время войны.

"Между Вашингтоном и Киевом, похоже, все еще есть место для уступок, хотя их позиции вряд ли высечены на камне", - пишет издание.

"Последнее предложение Украины не требует, например, чтобы членство Украины в НАТО, против которого яростно выступает москва, было гарантировано, хотя Зеленский уже давно придерживается этой позиции. Вместо этого в нем говорится: "Вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса среди членов Альянса", - говорится в публикации.

"Следующая администрация США может принять решение о вступлении Украины в НАТО", - заявили американцы украинцам, по словам человека на встрече в Париже на прошлой неделе. Американские официальные лица заявили, что понимают, что Украина не примет никаких ограничений на вступление в НАТО.

И хотя президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Венс на этой неделе "выразили готовность признать российский суверенитет над Крымом, американцы неоднократно давали понять украинцам, что они не потребуют от Киева сделать это, и не будут ожидать, что европейцы последуют примеру Америки", пишет издание.

"В своем предложении украинцы говорят, что их страна должна быть "полностью восстановлена", не уточняя, что это будет означать", - отмечает издание. Хотя, как отмечается, Зеленский давно заявлял, что конечной целью его правительства является возвращение всех территорий, которые составляли Украину, когда она провозгласила свою независимость от Советского Союза в 1991 году, включая Крым, "последнее предложение Киева, похоже, намеренно расплывчато по этому вопросу".

"Территориальные вопросы могут обсуждаться после полного и безоговорочного прекращения огня", - вот все, о чем говорится в украинском предложении.

План Трампа по поводу оккупированных территорий в Украине "высечен на камне" – The Times