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План Трампа по поводу оккупированных территорий в Украине "высечен на камне" - The Times

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Источники сообщают, что Трамп может встретиться с Зеленским в Риме и считает, что у украинского лидера нет выбора, кроме как подписать предложение. Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение.

План Трампа по поводу оккупированных территорий в Украине "высечен на камне" - The Times

План президента США Дональда Трампа "разрешить россии сохранить оккупированные территории" в Украине "высечен на камне", со ссылкой на источники сообщает The Times, пишет УНН.

Детали

По словам источника, близкого к Стиву Виткоффу, специальному посланнику президента США, "Трамп может встретиться с Зеленским в Риме в субботу на полях похорон Папы Франциска, но он считает, что украинский лидер "на самом деле не имеет другого выбора", кроме как подписать предложение". Трамп грозит выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение.

Сообщалось, что предложение США, поданное Виткоффом москве и Киеву, "включало официальное признание США контроля россии над Крымом, полуостровом, который был аннексирован в 2014 году, и фактическое признание контроля россии над территориями на юге и востоке Украины, которые ее войска захватили после полномасштабного вторжения в 2022 году", пишет издание.

Европейское и украинское контрпредложение, как указано, "ставит обсуждение контроля над территорией в зависимость от переговоров, которые последуют за прекращением огня".

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"Трамп считает, что эта земля была захвачена и не вернется", - сказал источник, близкий к Виткоффу.

"Соглашение на столе переговоров заключается в том, что оккупированная россией территория останется оккупированной. россия не вытягивается оттуда. Эта часть высечена на камне", - заявил источник.

"США считают, что если Украина отклонит соглашение, война будет продолжаться месяцами, а возможно, и годами, а Киев будет зависеть от Европы в отношении финансирования и боеприпасов", сказал источник. "Прекращение финансирования [США] на самом деле повлияет так же, как и прекращение поставок оружия [в этом году], потому что Украина использует эти деньги, чтобы закупить больше оружия у других союзников", - добавил источник.

На вопрос, был ли это момент "бери или уходи" для Зеленского, источник сказал, что США рассматривали это как "бери или бери".

Дополняется...

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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