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Иностранные миротворцы в Украине: в Британии предупредили о риске судебных исков от рф относительно прав человека - The Telegraph

Киев • УНН

 • 3382 просмотра

Британские миротворцы в Украине могут столкнуться с судебными исками по правам человека. Оппозиция призвала рассмотреть отказ от ЕКПЧ, но министр обороны заверил в соблюдении норм.

Иностранные миротворцы в Украине: в Британии предупредили о риске судебных исков от рф относительно прав человека - The Telegraph

Британские миротворцы, направленные в Украину, могут быть привлечены к ответственности по законодательству о правах человека. Об этом говорится в материале The Telegraph, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что оппозиционный министр обороны Великобритании Джеймс Картлидж сообщил главе оборонного ведомства Королевства Джона Хили, что для вероятного направления контингента в Украину нужно рассмотреть вопрос отступления от Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). По его словам, россияне могут провоцировать столкновения, а затем добиваться рассмотрения дел о правах человека в лондонских судах.

Хили отверг эти призывы, ... несмотря на опасения, что британские солдаты могут стать мишенями российского "закона". Он также подтвердил, ... что британский контингент не будет боевой силой, а скорее будет обеспечивать обучение украинцев

- пишет издание.

Указывается, что, по мнению британского министра обороны, соблюдение конвенции "не помешает нам достичь наших целей".

Когда Соединенное Королевство осуществляет военные действия, оно полностью соблюдает британское и международное право. Мы уделим должное внимание положениям ЕКПЧ при разработке деталей "коалиции желающих"

- заверил Хили.

Издание отмечает, что, как ожидается, британские войска будут размещены на западе Украины, вдали от границ, и в основном будут проводить обучение. Они также будут находиться под защитой воздушного пространства и территориальных вод Украины.

Напомним

На днях британский министр охраны окружающей среды Стив Рид отверг предположения, что Великобритания собирается отказаться от планов отправки войск в Украину в составе миротворческих сил. По его словам, "все варианты остаются на столе".

США в частном порядке согласились поддержать "коалицию желающих" - The Telegraph26.04.25, 06:26 • 28099 просмотров

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