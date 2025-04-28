Иностранные миротворцы в Украине: в Британии предупредили о риске судебных исков от рф относительно прав человека - The Telegraph
Киев • УНН
Британские миротворцы в Украине могут столкнуться с судебными исками по правам человека. Оппозиция призвала рассмотреть отказ от ЕКПЧ, но министр обороны заверил в соблюдении норм.
Британские миротворцы, направленные в Украину, могут быть привлечены к ответственности по законодательству о правах человека. Об этом говорится в материале The Telegraph, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что оппозиционный министр обороны Великобритании Джеймс Картлидж сообщил главе оборонного ведомства Королевства Джона Хили, что для вероятного направления контингента в Украину нужно рассмотреть вопрос отступления от Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). По его словам, россияне могут провоцировать столкновения, а затем добиваться рассмотрения дел о правах человека в лондонских судах.
Хили отверг эти призывы, ... несмотря на опасения, что британские солдаты могут стать мишенями российского "закона". Он также подтвердил, ... что британский контингент не будет боевой силой, а скорее будет обеспечивать обучение украинцев
Указывается, что, по мнению британского министра обороны, соблюдение конвенции "не помешает нам достичь наших целей".
Когда Соединенное Королевство осуществляет военные действия, оно полностью соблюдает британское и международное право. Мы уделим должное внимание положениям ЕКПЧ при разработке деталей "коалиции желающих"
Издание отмечает, что, как ожидается, британские войска будут размещены на западе Украины, вдали от границ, и в основном будут проводить обучение. Они также будут находиться под защитой воздушного пространства и территориальных вод Украины.
Напомним
На днях британский министр охраны окружающей среды Стив Рид отверг предположения, что Великобритания собирается отказаться от планов отправки войск в Украину в составе миротворческих сил. По его словам, "все варианты остаются на столе".
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