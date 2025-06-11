Уряд готується подати у Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн

Кабінет міністрів України готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн. Ці видатки покриватимуться за рахунок перевиконання податкових та митних надходжень, ОВДП, а також грантів від партнерів. Жодних перебоїв у забезпеченні військовослужбовців не буде. Про це заявила народна депутатка, голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа, передає УНН з посиланням на ВР.

Деталі

Підласа зазначила, що Міноборони оперативно реагує і на зміни на полі бою, і на зміни в постачанні зброї від міжнародних партнерів.

Коли виникає якась пауза в постачанні, уряд оперативно шукає кошти на закупівлю, щоб наші війська були постійно забезпечені всім необхідним.

У першій половині цього року були законтрактовані озброєння та боєприпаси на більш як 300 млрд грн. Зараз уряд та парламент мають оперативно внести зміни до держбюджету, щоб потреба в забезпеченні військовослужбовців та в майбутніх закупівлях озброєння була повністю закрита. Я б сказала, що ця ситуація є плановою, і до кінця серпня зміни до бюджету будуть ухвалені й підписані Президентом, тому жодних перебоїв у забезпеченні військовослужбовців не буде, як їх не було і в попередні роки - повідомила Підласа.

За її словами, зараз про підвищення податків взагалі не йдеться. Усі потреби покриватимуться з кількох різних джерел.

Марченко про збільшення видатків на оборону: підвищення податків не передбачається

Потреби покриватимуться за рахунок перевиконання податкових і митних надходжень. Наприклад, за п’ять місяців податкова та митниця показали непоганий результат – сукупно вони перевищили планові надходження на 41 млрд грн. Усі перевиконання будуть використані на потреби оборони - розповіла Підласа.

Крім того, за її словами, Україга отримала грант на безповоротну допомогу від Великої Британії на закупівлю зброї.

Це поки що єдині кошти міжнародних партнерів, які можна використати на потреби оборони. Ідеться про близько 82 млрд грн цьогоріч. Крім того, планується збільшити план за внутрішніми запозиченнями, так званими ОВДП. Тут є простір для певного збільшення запозичень - наголосила Підласа.

Контекст

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