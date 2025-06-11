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Уряд готується подати у Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн

Київ • УНН

 • 334 перегляди

Кабмін готує зміни до держбюджету на 400 млрд грн для потреб військових. Фінансування відбудеться за рахунок перевиконання надходжень, ОВДП та грантів партнерів.

Уряд готується подати у Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн

Кабінет міністрів України готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн. Ці видатки покриватимуться за рахунок перевиконання податкових та митних надходжень, ОВДП, а також грантів від партнерів. Жодних перебоїв у забезпеченні військовослужбовців не буде. Про це заявила народна депутатка, голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа, передає УНН з посиланням на ВР.

Деталі

Підласа зазначила, що Міноборони оперативно реагує і на зміни на полі бою, і на зміни в постачанні зброї від міжнародних партнерів.

Коли виникає якась пауза в постачанні, уряд оперативно шукає кошти на закупівлю, щоб наші війська були постійно забезпечені всім необхідним.

У першій половині цього року були законтрактовані озброєння та боєприпаси на більш як 300 млрд грн. Зараз уряд та парламент мають оперативно внести зміни до держбюджету, щоб потреба в забезпеченні військовослужбовців та в майбутніх закупівлях озброєння була повністю закрита. Я б сказала, що ця ситуація є плановою, і до кінця серпня зміни до бюджету будуть ухвалені й підписані Президентом, тому жодних перебоїв у забезпеченні військовослужбовців не буде, як їх не було і в попередні роки

- повідомила Підласа.

За її словами, зараз про підвищення податків взагалі не йдеться. Усі потреби покриватимуться з кількох різних джерел.

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Потреби покриватимуться за рахунок перевиконання податкових і митних надходжень. Наприклад, за п’ять місяців податкова та митниця показали непоганий результат – сукупно вони перевищили планові надходження на 41 млрд грн. Усі перевиконання будуть використані на потреби оборони

- розповіла Підласа.

Крім того, за її словами, Україга отримала грант на безповоротну допомогу від Великої Британії на закупівлю зброї.

Це поки що єдині кошти міжнародних партнерів, які можна використати на потреби оборони. Ідеться про близько 82 млрд грн цьогоріч. Крім того, планується збільшити план за внутрішніми запозиченнями, так званими ОВДП. Тут є простір для певного збільшення запозичень

- наголосила Підласа.

Контекст

Раніше нардеп Ярослав Железняк заявляв, що Україні не вистачає грошей на закупівлю озброєння - приблизно це 400 мільярдів гривень. Він вважає, що потрібно переглядати бюджет.

5 червня міністр фінансів Марченко заявив, що фінансування Збройних сил України наразі є недостатнім, тож Міністерство фінансів готується до перегляду державного бюджету на 2025 рік. Водночас готується і план на випадок тривалих бойових дій у 2026 році.

Нацбанк переконаний, що не буде потреби та підстав для відкриття емісійного каналу. Є розуміння як діяти, коли виникає потреба у покритті дефіциту держбюджету, ефективно та безпечно для макроекономічної стабільності.

6 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що якщо в другому півріччі буде потреба у збільшенні видатків на фінансування ЗСУ, то уряд звернеться до Верховної Ради.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаЕкономіка
Марченко Сергій Михайлович
Міністерство фінансів України
Національний банк України
Міністерство оборони України
Верховна Рада України
Підласа Роксолана Андріївна
Велика Британія
Железняк Ярослав Іванович
Україна
Шмигаль Денис Анатолійович
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