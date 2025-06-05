Мінфін готує альтернативний сценарій, якщо бойові дії продовжаться протягом 2026 року
Київ • УНН
Міністерство фінансів готує зміни до держбюджету на 2025 рік через нестачу коштів на армію. Також розробляється альтернативний план на 2026 рік у разі тривалих бойових дій.
Фінансування Збройних сил України наразі є недостатнім, тож Міністерство фінансів готується до перегляду державного бюджету на 2025 рік. Водночас готується і план на випадок тривалих бойових дій у 2026 році.
Про це під час виступу у парламенті повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає УНН.
Деталі
За його словами Україна планує внести зміни до держбюджету на 2025 рік у зв’язку з потребами оборонного сектору. Фінансування армії на поточний момент є недостатнім.
На збройні сили станом на зараз фінансування недостатньо через багато факторів. Тому будемо найближчим часом виходити з переглядом бюджету
Крім того, міністр наголосив, що Україна ще не підготувала Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Це він пояснив складною ситуацією з майбутнім фінансуванням.
У рамках програми з МВФ базовий сценарій передбачає скорочення бюджетного дефіциту з 19,4% у 2025 році до 9,9% у 2026-му. Це означає, що державні видатки мають зменшитися на сотні мільярдів гривень.
Прагматично ми зараз готуємо два сценарії: базовий сценарій і альтернативний сценарій, який передбачає продовження бойових дій увесь період 2026 року. Я не є прогнозистом, але я знаю, як може змінюватися ситуація
Він також додав, що через невиконання певних зобов’язань перед міжнародними партнерами Україна вже втратила близько 2 мільярдів доларів зовнішньої допомоги.
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