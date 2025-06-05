Мінфін готує альтернативний сценарій, якщо бойові дії продовжаться протягом 2026 року

Фінансування Збройних сил України наразі є недостатнім, тож Міністерство фінансів готується до перегляду державного бюджету на 2025 рік. Водночас готується і план на випадок тривалих бойових дій у 2026 році.

Про це під час виступу у парламенті повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає УНН.

За його словами Україна планує внести зміни до держбюджету на 2025 рік у зв’язку з потребами оборонного сектору. Фінансування армії на поточний момент є недостатнім.

На збройні сили станом на зараз фінансування недостатньо через багато факторів. Тому будемо найближчим часом виходити з переглядом бюджету

Крім того, міністр наголосив, що Україна ще не підготувала Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Це він пояснив складною ситуацією з майбутнім фінансуванням.

У рамках програми з МВФ базовий сценарій передбачає скорочення бюджетного дефіциту з 19,4% у 2025 році до 9,9% у 2026-му. Це означає, що державні видатки мають зменшитися на сотні мільярдів гривень.

Прагматично ми зараз готуємо два сценарії: базовий сценарій і альтернативний сценарій, який передбачає продовження бойових дій увесь період 2026 року. Я не є прогнозистом, але я знаю, як може змінюватися ситуація