$41.480.16
47.200.23
ukenru
Модифікація балістичних ракет рф: як Україна може впоратися з новим викликом
Ексклюзив
08:39 • 12159 перегляди

Модифікація балістичних ракет рф: як Україна може впоратися з новим викликом

08:35 • 16390 перегляди

Мінфін готує альтернативний сценарій, якщо бойові дії продовжаться протягом 2026 року

06:46 • 16487 перегляди

Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля

Ексклюзив
4 червня, 17:36 • 43332 перегляди

росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь

4 червня, 16:52 • 80561 перегляди

"Не призведе до негайного миру": Трамп заявив, що понад годину говорив із путіним про Україну та Іран

4 червня, 16:37 • 54540 перегляди

Анатолій Шарій заочно отримав 15 років тюрми за державну зраду

4 червня, 14:27 • 54094 перегляди

Після повернення з росії викрадених дітей їх рідні отримають по 50 тисяч гривень

Ексклюзив
4 червня, 14:12 • 50040 перегляди

Україна втратила цивільну авіацію у довоєнному вигляді: галузь опинилася на межі зникнення

4 червня, 13:08 • 31897 перегляди

Перша частина обміну полоненими між росією та Україною очікується 7 та 8 червня - Зеленський

Ексклюзив
4 червня, 13:05 • 30060 перегляди

Субсидія на оренду житла для переселенців: який середній розмір та як оформити

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3м/с
48%
753мм
Популярнi новини

Командувач СБС назвав першочергові кроки на 100 днів

5 червня, 00:50 • 31421 перегляди

росія посилює присутність в Арктиці новітньою ядерною субмариною із 96 боєголовками

5 червня, 01:09 • 21182 перегляди

Трамп заборонив в’їзд до США громадянам 12 країн - CNN

5 червня, 01:21 • 79141 перегляди

Нелегальний бізнес на 10 мільйонів гривень: в Україні викрили масштабну підпільну фабрику

5 червня, 02:20 • 38264 перегляди

Сенатор Грем пропонує звільнити від мита країни, які допомагають Україні

5 червня, 02:33 • 18799 перегляди
Публікації

Санітарний контроль та епіднагляд за європейськими стандартами чи руйнування існуючої системи: про застереження до депутатської ініціативи

4 червня, 15:03 • 52429 перегляди

Україна може посилити боротьбу з "сірою" електронікою завдяки міжнародним цифровим інструментам

4 червня, 12:57 • 65625 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

4 червня, 06:24 • 126991 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 167915 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 269080 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олексій Гончаренко

Марко Рубіо

Володимир Зеленський

Піт Хегсетх

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Чернігівська область

Київ

Білий дім

Реклама
УНН Lite

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

09:10 • 5508 перегляди

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

4 червня, 11:54 • 36893 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 84356 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 269067 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 154734 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Шахед-136

Facebook

MIM-104 Patriot

The Economist

Мінфін готує альтернативний сценарій, якщо бойові дії продовжаться протягом 2026 року

Київ • УНН

 • 16044 перегляди

Міністерство фінансів готує зміни до держбюджету на 2025 рік через нестачу коштів на армію. Також розробляється альтернативний план на 2026 рік у разі тривалих бойових дій.

Мінфін готує альтернативний сценарій, якщо бойові дії продовжаться протягом 2026 року

Фінансування Збройних сил України наразі є недостатнім, тож Міністерство фінансів готується до перегляду державного бюджету на 2025 рік. Водночас готується і план на випадок тривалих бойових дій у 2026 році.

Про це під час виступу у парламенті повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає УНН.

Деталі

За його словами Україна планує внести зміни до держбюджету на 2025 рік у зв’язку з потребами оборонного сектору. Фінансування армії на поточний момент є недостатнім.

На збройні сили станом на зараз фінансування недостатньо через багато факторів. Тому будемо найближчим часом виходити з переглядом бюджету

- заявив Марченко. 

Крім того, міністр наголосив, що Україна ще не підготувала Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Це він пояснив складною ситуацією з майбутнім фінансуванням.

У рамках програми з МВФ базовий сценарій передбачає скорочення бюджетного дефіциту з 19,4% у 2025 році до 9,9% у 2026-му. Це означає, що державні видатки мають зменшитися на сотні мільярдів гривень.

Прагматично ми зараз готуємо два сценарії: базовий сценарій і альтернативний сценарій, який передбачає продовження бойових дій увесь період 2026 року. Я не є прогнозистом, але я знаю, як може змінюватися ситуація

 - розповів міністр про резервний варіант. 

Він також додав, що через невиконання певних зобов’язань перед міжнародними партнерами Україна вже втратила близько 2 мільярдів доларів зовнішньої допомоги. 

У парламент внесли постанову про звільнення міністра фінансів04.06.25, 01:42 • 25139 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаЕкономіка
Сергій Марченко
Міністерство фінансів України
Україна
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9