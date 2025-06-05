Минфин готовит альтернативный сценарий, если боевые действия продолжатся в течение 2026 года
Киев • УНН
Министерство финансов готовит изменения в госбюджет на 2025 год из-за нехватки средств на армию. Также разрабатывается альтернативный план на 2026 год в случае длительных боевых действий.
Финансирование Вооруженных сил Украины сейчас недостаточно, поэтому Министерство финансов готовится к пересмотру государственного бюджета на 2025 год. В то же время готовится и план на случай длительных боевых действий в 2026 году.
Об этом во время выступления в парламенте сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает УНН.
Детали
По его словам, Украина планирует внести изменения в госбюджет на 2025 год в связи с потребностями оборонного сектора. Финансирование армии на текущий момент недостаточно.
На вооруженные силы по состоянию на сейчас финансирования недостаточно из-за многих факторов. Поэтому будем в ближайшее время выходить с пересмотром бюджета
Кроме того, министр подчеркнул, что Украина еще не подготовила Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. Это он объяснил сложной ситуацией с будущим финансированием.
В рамках программы с МВФ базовый сценарий предусматривает сокращение бюджетного дефицита с 19,4% в 2025 году до 9,9% в 2026-м. Это означает, что государственные расходы должны уменьшиться на сотни миллиардов гривен.
Прагматично мы сейчас готовим два сценария: базовый сценарий и альтернативный сценарий, который предусматривает продолжение боевых действий весь период 2026 года. Я не прогнозист, но я знаю, как может меняться ситуация
Он также добавил, что из-за невыполнения определенных обязательств перед международными партнерами Украина уже потеряла около 2 миллиардов долларов внешней помощи.
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