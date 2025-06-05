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Минфин готовит альтернативный сценарий, если боевые действия продолжатся в течение 2026 года

Киев • УНН

 • 10348 просмотра

Министерство финансов готовит изменения в госбюджет на 2025 год из-за нехватки средств на армию. Также разрабатывается альтернативный план на 2026 год в случае длительных боевых действий.

Минфин готовит альтернативный сценарий, если боевые действия продолжатся в течение 2026 года

Финансирование Вооруженных сил Украины сейчас недостаточно, поэтому Министерство финансов готовится к пересмотру государственного бюджета на 2025 год. В то же время готовится и план на случай длительных боевых действий в 2026 году.

Об этом во время выступления в парламенте сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает УНН.

Детали

По его словам, Украина планирует внести изменения в госбюджет на 2025 год в связи с потребностями оборонного сектора. Финансирование армии на текущий момент недостаточно.

На вооруженные силы по состоянию на сейчас финансирования недостаточно из-за многих факторов. Поэтому будем в ближайшее время выходить с пересмотром бюджета

- заявил Марченко. 

Кроме того, министр подчеркнул, что Украина еще не подготовила Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. Это он объяснил сложной ситуацией с будущим финансированием.

В рамках программы с МВФ базовый сценарий предусматривает сокращение бюджетного дефицита с 19,4% в 2025 году до 9,9% в 2026-м. Это означает, что государственные расходы должны уменьшиться на сотни миллиардов гривен.

Прагматично мы сейчас готовим два сценария: базовый сценарий и альтернативный сценарий, который предусматривает продолжение боевых действий весь период 2026 года. Я не прогнозист, но я знаю, как может меняться ситуация

 - рассказал министр о резервном варианте. 

Он также добавил, что из-за невыполнения определенных обязательств перед международными партнерами Украина уже потеряла около 2 миллиардов долларов внешней помощи. 

В парламент внесли постановление об увольнении министра финансов04.06.25, 01:42 • 25134 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

ВойнаЭкономика
Сергей Марченко
Министерство финансов Украины
Украина
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