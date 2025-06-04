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Нью-Йорк Таймс

В парламент внесли постановление об увольнении министра финансов

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Нардеп Железняк инициировал увольнение Сергея Марченко с должности министра финансов. Причинами названы саботаж таможенной реформы, срыв сроков подачи Бюджетной декларации и согласование популистских инициатив.

В парламент внесли постановление об увольнении министра финансов

Во вторник, 03 июня, в Верховную Раду поступило постановление №13343 об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов Украины. Инициатором выступил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал народного депутата.

Главная причина - полный открытый саботаж проведения таможенной реформы и нарушение уже 5-ти месяцев нормы закона о запуске прозрачного конкурса на главу Таможни

- говорится в заметке.

По словам народного депутата, уже второй год подряд продолжается "срыв установленных законом сроков подачи Бюджетной декларации". В частности, он отметил "систематические проблемы с финансированием Бюджета".

Среди причин подачи постановления Железняк также указал согласование Марченко всех "популистских бюджетных пожеланий" офиса президента. В качестве примера он привел Нацкешбек, финансирование марафона, раздачу "тысячи Зеленского" и покупку ядерных реакторов.

Будем откровенны, когда-то, 5-ть лет назад, я был среди тех, кто поддерживал назначение Марченко на свою должность. И знал его, как профессионального и принципиального человека. Но через 5 лет и 2 месяца в должности - это очередной пример, что с чином системой любой человек в середине теряет принципы… Безмолвно соглашаясь с любыми командами ОП, в том числе и откровенно коррупционными 

- написал Железняк.

Также народный депутат сообщил, что министр самоустранился от исполнения обязанностей и отдал на "аутсорс" ОП все финансовые ведомства министерства.

Напомним

Правительство уволило Валерию Ионан из Минцифры и сменило должности Игоря Лоссовского, Игоря Вернера в Госслужбе по этнополитике и свободе совести.

Украина предлагает Евросоюзу с 2026 года финансировать ВСУ - Марченко22.05.25, 19:24 • 2930 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Экономикаполитика
Сергей Марченко
Министерство финансов Украины
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Украина
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