В парламент внесли постановление об увольнении министра финансов

Во вторник, 03 июня, в Верховную Раду поступило постановление №13343 об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов Украины. Инициатором выступил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал народного депутата.

По словам народного депутата, уже второй год подряд продолжается "срыв установленных законом сроков подачи Бюджетной декларации". В частности, он отметил "систематические проблемы с финансированием Бюджета".

Среди причин подачи постановления Железняк также указал согласование Марченко всех "популистских бюджетных пожеланий" офиса президента. В качестве примера он привел Нацкешбек, финансирование марафона, раздачу "тысячи Зеленского" и покупку ядерных реакторов.

Будем откровенны, когда-то, 5-ть лет назад, я был среди тех, кто поддерживал назначение Марченко на свою должность. И знал его, как профессионального и принципиального человека. Но через 5 лет и 2 месяца в должности - это очередной пример, что с чином системой любой человек в середине теряет принципы… Безмолвно соглашаясь с любыми командами ОП, в том числе и откровенно коррупционными