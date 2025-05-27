Кабмін провів кадрові зміни у Мінцифри та Держслужбі з етнополітики та свободи совісті
Київ • УНН
Уряд звільнив Валерію Іонан з Мінцифри та змінив посади Ігоря Лоссовського, Ігоря Вернера у Держслужбі з етнополітики та свободи совісті.
Уряд провів кадрові перестановки у Мінцифри та Державній службі з етнополітики та свободи совісті, повідомив у вівторок представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
Деталі
За даними Мельничука, Кабмін звільнив:
- Валерію Іонан з посади заступника міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції;
- Ігоря Лоссовського з посади заступника голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Ігоря Вернера з посади заступника голови Державної служби України у справах дітей з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
При цьому, зі слів Мельничука, уряд призначено:
- Ігоря Лоссовського заступником голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті;
- Ігоря Вернера заступником голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Кабмін звільнив членів ліквідованої КРАІЛ і провів кадрові зміни в ДАЗВ23.05.25, 12:21 • 2596 переглядiв