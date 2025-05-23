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Кабмін звільнив членів ліквідованої КРАІЛ і провів кадрові зміни в ДАЗВ

Київ • УНН

 • 578 перегляди

Уряд звільнив членів КРАІЛ у зв'язку з ліквідацією, призначив заступника голови ДАЗВ та погодив призначення голів РДА у Донецькій та Миколаївській областях та заступника голови ОВА у Київській області

Кабмін звільнив членів ліквідованої КРАІЛ і провів кадрові зміни в ДАЗВ

Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень, провівши призначення у керівництво ДАЗВ, звільнивши чиновників з ліквідованої КРАІЛ та погодивши призначення декількох регіональних посадовців, повідомив у п'ятницю представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів Мельничука, уряд:

  • призначив Олексія Будика заступником голови Державного агентства України з управління зоною відчуження;
    • звільнив Олексія Ботезата, Олену Водолажко, Христину Дутку, Анну Сдобнову з посад членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

      Також уряд, за даними Мельничука, погодив призначення:

      • Володимира Колосова головою Покровської РДА Донецької області;
        • Олександра Кукурузи головою Вознесенської РДА Миколаївської області;
          • Максима Столярчука заступником голови Київської ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

            В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ21.03.25, 14:30 • 270129 переглядiв

            Доповнення

            Уряд ліквідував Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей 25 березня. Відповідно до рішення, з 1 квітня 2025 року КРАІЛ припинив свою діяльність.

            У лютому Кабмін поклав на Мінцифри функції із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері замість ліквідованої КРАІЛ. Тоді ж було передано частину бюджетних призначень, передбачених для КРАІЛ на 2025 рік, у 14 млн 347,9 тис. грн.

            Перед цим, у грудні, Верховна Рада ухвалила закон, який передбачала ліквідацію КРАІЛ з 1 квітня 2025 року, створення нового органу, посилення відповідальності для організаторів азартних ігор, заборону реклами азартних ігор. Відповідно до законопроєкту, передбачалося створення "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері, а також уповноваженим органом в межах їх повноважень, визначених Конституцією та законами України".

            У січні Президент Володимир Зеленський підписав закон №9256-д про ліквідацію КРАІЛ з 1 квітня 2025 року.

            Голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Іван Рудий у 2024 році був затриманий через підтримку діяльності в Україні онлайн-казино з рф. Суд відправив Рудого до СІЗО без права внесення застави.

            Додамо

            УНН ще в 2022 році звертав увагу на бездіяльність КРАІЛ в контексті ще одного російського казино 1Xbet, яке намагалося проводити діяльність в Україні через ТОВ "Твоя беттінгова компанія" і якому КРАІЛ видав ліцензію. Тоді Комісія вперто не бачила російських зв’язків.

            І лише після особистого втручання Президента Володимира Зеленського та Бюро економічної безпеки врешті анулювали дозволи для роботи в Україні.

            У 2023 році 1Xbet потрапив під санкції.

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

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