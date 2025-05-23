Кабмин уволил членов ликвидированной КРАИЛ и произвел кадровые изменения в ГАЗВ

Кабинет министров принял ряд кадровых решений, проведя назначения в руководство ГАЗО, уволив чиновников из ликвидированной КРАИЛ и согласовав назначение нескольких региональных чиновников, сообщил в пятницу представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

Со слов Мельничука, правительство:

назначил Алексея Будыка заместителем председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения;

уволил Алексея Ботезата, Елену Водолажко, Кристину Дутку, Анну Сдобнову с должностей членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Также правительство, по данным Мельничука, согласовало назначение:

Владимира Колосова председателем Покровской РГА Донецкой области;

Александра Кукурузы председателем Вознесенской РГА Николаевской области;

Максима Столярчука заместителем председателя Киевской ОГА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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Дополнение

Правительство ликвидировало Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей 25 марта. Согласно решению, с 1 апреля 2025 года КРАИЛ прекратил свою деятельность.

В феврале Кабмин возложил на Минцифры функции по обеспечению формирования и реализации государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере вместо ликвидированной КРАИЛ. Тогда же была передана часть бюджетных назначений, предусмотренных для КРАИЛ на 2025 год, в 14 млн 347,9 тыс. грн.

Перед этим, в декабре, Верховная Рада приняла закон, который предусматривал ликвидацию КРАИЛ с 1 апреля 2025 года, создание нового органа, усиление ответственности для организаторов азартных игр, запрет рекламы азартных игр. Согласно законопроекта, предполагалось создание "центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере, а также уполномоченным органом в пределах их полномочий, определенных Конституцией и законами Украины".

В январе Президент Владимир Зеленский подписал закон №9256-д о ликвидации КРАИЛ с 1 апреля 2025 года.

Председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый в 2024 году был задержан из-за поддержки деятельности в Украине онлайн-казино из рф. Суд отправил Рудого в СИЗО без права внесения залога.

Добавим

УНН еще в 2022 году обращал внимание на бездействие КРАИЛ в контексте еще одного российского казино 1Xbet, которое пыталось проводить деятельность в Украине через ООО "Твоя беттинговая компания" и которому КРАИЛ выдал лицензию. Тогда Комиссия упорно не видела российских связей.

И только после личного вмешательства Президента Владимира Зеленского и Бюро экономической безопасности наконец аннулировали разрешения для работы в Украине.

В 2023 году 1Xbet попал под санкции.