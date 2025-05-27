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Кабмин провел кадровые изменения в Минцифры и Госслужбе по этнополитике и свободе совести

Киев • УНН

 • 924 просмотра

Правительство уволило Валерию Ионан из Минцифры и сменило должности Игоря Лоссовского, Игоря Вернера в Госслужбе по этнополитике и свободе совести.

Кабмин провел кадровые изменения в Минцифры и Госслужбе по этнополитике и свободе совести

Правительство провело кадровые перестановки в Минцифры и Государственной службе по этнополитике и свободе совести, сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным Мельничука, Кабмин уволил:

  • Валерию Ионан с должности заместителя министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции;
    • Игоря Лоссовского с должности заместителя председателя Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
      • Игоря Вернера с должности заместителя председателя Государственной службы Украины по делам детей по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

        При этом, со слов Мельничука, правительство назначило:

        • Игоря Лоссовского заместителем председателя Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести;
          • Игоря Вернера заместителем председателя Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

            Кабмин уволил членов ликвидированной КРАИЛ и произвел кадровые изменения в ГАЗО23.05.25, 12:21 • 2594 просмотра

            Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

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