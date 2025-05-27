Кабмин провел кадровые изменения в Минцифры и Госслужбе по этнополитике и свободе совести
Киев • УНН
Правительство уволило Валерию Ионан из Минцифры и сменило должности Игоря Лоссовского, Игоря Вернера в Госслужбе по этнополитике и свободе совести.
Правительство провело кадровые перестановки в Минцифры и Государственной службе по этнополитике и свободе совести, сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
По данным Мельничука, Кабмин уволил:
- Валерию Ионан с должности заместителя министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции;
- Игоря Лоссовского с должности заместителя председателя Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Игоря Вернера с должности заместителя председателя Государственной службы Украины по делам детей по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
При этом, со слов Мельничука, правительство назначило:
- Игоря Лоссовского заместителем председателя Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести;
- Игоря Вернера заместителем председателя Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
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