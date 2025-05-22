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Украина предлагает Евросоюзу с 2026 года финансировать ВСУ - Марченко

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что расходы на украинскую армию для ЕС – малый процент ВВП. Он подчеркнул, что это поможет быстрее усилить оборону Европы.

Украина предлагает Евросоюзу с 2026 года финансировать ВСУ - Марченко

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что Украина предлагает Европейскому Союзу с 2026 года финансировать Вооруженные силы Украины. Он подчеркнул, что такие расходы составляют небольшую долю ВВП ЕС, зато это поможет значительно быстрее усилить оборону Европы, пишет УНН со ссылкой на Минфин.

Расходы на содержание украинских вооруженных сил для обеспечения безопасности Европы составляют небольшую долю ВВП ЕС. Она может быть распределена между странами, которые готовы присоединиться к инициативе, и учтена при расчете оборонных расходов в соответствии с обязательствами перед НАТО 

- отметил Марченко.

Он также напомнил, что сегодня украинская армия обеспечивает защиту не только нашему государству, но и всей Европе. Он добавил, что даже после достижения длительного мира угроза со стороны россии будет сохраняться.

Сегодня украинская армия обеспечивает защиту не только Украины, но и всей Европы. Даже когда будет достигнут длительный мир, ключевой риск для европейской безопасности со стороны россии будет сохраняться. Украинские военные имеют опыт, которого нет у многих армий в мире, принимая участие в высокотехнологичной войне против мощного врага 

- сообщил министр.

По его словам, Европа уже сейчас учитывает все риски и ищет пути для укрепления собственной обороны. Интеграция украинской армии в эту систему существенно ускорит процесс.

Учитывая военные риски, Европа уже ищет пути укрепления обороны, в частности через увеличение численности армий. Но развитие подобного потенциала потребует лет и значительных ресурсов. Интеграция украинского военного потенциала 

– практическое решение - считает Марченко.

Он также подытожил, что поддержка Украины является инвестицией в стабильность Европы.

Усиление обороноспособности — не политический выбор, а насущная необходимость. Действовать надо уже сегодня, чтобы быть сильными в 2026 году и дальше 

- подчеркнул он.

Дополнение

Франция возобновила поставки авиационного топлива высокого качества для украинских истребителей. Очередная партия стоимостью 85 миллионов гривен уже пересекла границу при содействии польских партнеров.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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