Франція відновила постачання авіаційного гасу для винищувачів ЗСУ

Міністерство оборони України повідомило, що за його сприяння Франція відновила постачання авіаційного гасу для винищувачів Сил оборони, передає УНН із посиланням на Міноборони.

... Франція відновила постачання авіаційного пального високої якості, обсягів якого вистачить на тривалий час забезпечення українських винищувачів. Чергова партія, що оцінюється у 85 мільйонів гривень, днями вже перетнула кордон - йдеться у повідомленні.

У Міноборони додали, що здійненню цих планів сприяли польські партнери, які взяли на себе частину логістичних витрат та інші організаційні питання.

Доповнення

Бельгія планує передати Україні винищувачі F-16 раніше терміну. Також розглядається можливість відправки миротворців у межах Коаліції охочих після припинення вогню.