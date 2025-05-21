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Франция возобновила поставки авиационного керосина для истребителей ВСУ

Киев • УНН

 • 770 просмотра

Франция возобновила поставки авиационного топлива высокого качества для украинских истребителей. Очередная партия стоимостью 85 миллионов гривен уже пересекла границу при содействии польских партнеров.

Франция возобновила поставки авиационного керосина для истребителей ВСУ

Министерство обороны Украины сообщило, что при его содействии Франция возобновила поставки авиационного керосина для истребителей Сил обороны, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

... Франция возобновила поставки авиационного топлива высокого качества, объемов которого хватит на длительное время обеспечения украинских истребителей. Очередная партия, оцениваемая в 85 миллионов гривен, на днях уже пересекла границу 

- говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что осуществлению этих планов способствовали польские партнеры, которые взяли на себя часть логистических расходов и другие организационные вопросы.

Дополнение

Бельгия планирует передать Украине истребители F-16 раньше срока. Также рассматривается возможность отправки миротворцев в рамках Коалиции желающих после прекращения огня.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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