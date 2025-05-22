Україна пропонує Євросоюзу з 2026 року фінансувати ЗСУ - Марченко

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що Україна пропонує Європейському Союзу з 2026 року фінансувати Збройні сили України. Він наголосив, що такі витрати становлять невелику частку ВВП ЄС, натомість це допоможе значно швидше посилити оборону Європи, пише УНН з посиланням на Мінфін.

Витрати на утримання українських збройних сил для забезпечення безпеки Європи становлять невелику частку ВВП ЄС. Вона може бути розподілена між країнами, які готові доєднатися до ініціативи, і врахована при розрахунку оборонних витрат відповідно до зобов'язань перед НАТО - зазначив Марченко.

Він також нагадав, що сьогодні українська армія забезпечує захист не лише нашій державі, але і всій Європі. Він додав, що навіть після досягнення тривалого миру загроза з боку росії зберігатиметься.

Сьогодні українська армія забезпечує захист не лише України, але й усієї Європи. Навіть коли буде досягнуто тривалого миру, ключовий ризик для європейської безпеки з боку росії зберігатиметься. Українські військові мають досвід, якого не мають багато армій у світі, беручи участь у високотехнологічній війні проти потужного ворога - повідомив міністр.

За його словами, Європа вже зараз враховує всі ризики і шукає шляхи для зміцнення власної оборони. Інтеграція української армії в цю систему суттєво пришвидшить процес.

Враховуючи військові ризики, Європа вже шукає шляхи зміцнення оборони, зокрема через збільшення чисельності армій. Але розбудова подібного потенціалу потребуватиме років і значних ресурсів. Інтеграція українського військового потенціалу – практичне рішення - вважає Марченко.

Він також підсумував, що підтримка України є інвестицією в стабільність Європи.

Посилення обороноздатності — не політичний вибір, а нагальна потреба. Діяти треба вже сьогодні, щоб бути сильними у 2026 році і далі - підкреслив він.

Доповнення

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