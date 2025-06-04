У парламент внесли постанову про звільнення міністра фінансів
Київ • УНН
Нардеп Железняк ініціював звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів. Причинами названо саботаж митної реформи, зрив термінів подання Бюджетної декларації та погодження популістичних ініціатив.
У вівторок, 03 червня до Верховної Ради надійшла постанова №13343 щодо звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів України. Ініціатором виступив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал народного депутата.
Головна причина — повний відкритий саботаж проведення митної реформи та порушення вже 5-ти місяців норми закону про запуск прозорого конкурсу на голову Митниці
За словами народного депутата, вже другий рік поспіль триває "зрив встановлених законом строків подання Бюджетної декларації". Зокрема, він наголосив на "систематичних проблемах з фінансуванням Бюджету".
Серед причин подання постанови Железняк також вказав погодження Марченком усіх "популістичних бюджетних побажань" офісу президента. Як приклад він навів Нацкешбек, фінансування марафону, роздачу "тисячі Зеленського" та купівлю ядерних реакторів.
Будемо відверті, колись, 5-ть років тому, я був серед тих хто підтримував призначення Марченко на свою посаду. І знав його, як фахову і принципову людину. Але через 5 років та 2 місяці на посаді - це черговий приклад, що з чиною системою будь-яка людина в середині втрачає принципи… Безмовно погоджуючись з будь-якими командами ОП, в тому числі і відверто корупційними
Також народний депутат повідомив, що міністр самоусунувся від виконання обовʼязків та віддав на "аутсорс" ОП усі фінансові відомства міністерства.
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