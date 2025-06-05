Покриття дефіциту держбюджету: НБУ переконаний, що не буде потреби для відкриття емісійного каналу
Київ • УНН
Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Нацбанк не бачить підстав для відкриття емісійного каналу. Він запевнив, що є розуміння, як діяти ефективно та безпечно для макростабільності.
Нацбанк переконаний, що не буде потреби та підстав для відкриття емісійного каналу. Є розуміння як діяти, коли виникає потреба у покритті дефіциту держбюджету, ефективно та безпечно для макроекономічної стабільності. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу, передає УНН.
Деталі
На запитання, чи велися розмови, консультації Нацбанку з Міністерством фінансів щодо заходів для допомоги Мінфіну покрити дефіцит в державному бюджеті, Пишний відповів: "Ми це питання обговорювали. Але воно знаходиться в зоні відповідальності міністерства фінансів. Якщо виникне потреба сідати й обговорювати відповідні заходи для того, щоб покрити додаткову бюджетну потребу не застосовуючи емісійні джерела, ми це будемо робити. У нас є відповідний досвіт".
За його словами, протягом трьох років війни додаткова потреба виникає регулярно й кожного разу знаходили відповідні, адекватні джерела, інструменти її покриття, які жодним чином не підривають макрофінансову стабільність.
Ми бачимо, як зростають показники ефективності мобілізації відповідних доходів в державний бюджет. Ми бачимо потенціал внутрішнього боргового ринку, бачимо рівень ліквідності. Я переконаний, що не буде потреби та підстав для відкриття емісійного каналу. У нас є розуміння яким чином діяти у разі того, коли така потреба виникає максимально ефективно та безпечно для макроекономічної стабільності
Він зазначив, що у разі необхідності Нацбанк готовий провести відповідні консультації, обговорення в межах свого мандату.
Доповнення
Раніше нардеп Ярослав Железняк заявляв, що Україні не вистачає грошей на закупівлю озброєння - приблизно це 400 мільярдів гривень. Він вважає, що потрібно переглядати бюджет.
5 червня міністр фінансів Марченко заявив, що фінансування Збройних сил України наразі є недостатнім, тож Міністерство фінансів готується до перегляду державного бюджету на 2025 рік. Водночас готується і план на випадок тривалих бойових дій у 2026 році.