Покрытие дефицита госбюджета: НБУ убежден, что не будет необходимости для открытия эмиссионного канала

$41.480.16
47.200.23
ukenru
"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи
Эксклюзив
11:49 • 5050 просмотра

"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи

11:02 • 15514 просмотра

НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%

Эксклюзив
08:39 • 51167 просмотра

Модификация баллистических ракет рф: как Украина может справиться с новым вызовом

08:35 • 41039 просмотра

Минфин готовит альтернативный сценарий, если боевые действия продолжатся в течение 2026 года

06:46 • 38634 просмотра

Экологическая ситуация в Украине в 2025 году: как война повлияла на окружающую среду

Эксклюзив
4 июня, 17:36 • 61612 просмотра

россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль

4 июня, 16:52 • 94456 просмотра

"Не приведёт к немедленному миру": Трамп заявил, что более часа говорил с путиным об Украине и Иране

4 июня, 16:37 • 61806 просмотра

Анатолий Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену

4 июня, 14:27 • 58432 просмотра

После возвращения из россии похищенных детей их родные получат по 50 тысяч гривен

Эксклюзив
4 июня, 14:12 • 51485 просмотра

Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
5.2м/с
38%
752мм
Популярные новости

На оккупированной Луганщине тысячи людей без всякой надежды на медицинскую защиту - ЦНС

5 июня, 03:13 • 6856 просмотра

россия атаковала дронами Прилуки в Черниговской области: 5 погибших, среди них ребенок

5 июня, 03:29 • 16324 просмотра

В Польше появился государственный праздник в память о жертвах Волынской трагедии

5 июня, 05:00 • 4476 просмотра

К Коалиции РЭБ присоединились еще пять стран - Минобороны Украины

08:57 • 27337 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

09:10 • 28726 просмотра
публикации

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 75033 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 87856 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 148541 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 189160 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 296687 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Юлия Свириденко

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Черниговская область

Харьков

Реклама
УНН Lite

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

09:10 • 29433 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 45560 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 92217 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 296687 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 161569 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Шахед-136

MIM-104 Patriot

The Economist

Х-47М2 "Кинжал"

Покрытие дефицита госбюджета: НБУ убежден, что не будет необходимости для открытия эмиссионного канала

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Нацбанк не видит оснований для открытия эмиссионного канала. Он заверил, что есть понимание, как действовать эффективно и безопасно для макростабильности.

Покрытие дефицита госбюджета: НБУ убежден, что не будет необходимости для открытия эмиссионного канала

Нацбанк убежден, что не будет необходимости и оснований для открытия эмиссионного канала. Есть понимание как действовать, когда возникает потребность в покрытии дефицита госбюджета, эффективно и безопасно для макроэкономической стабильности. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время пресс-брифинга, передает УНН.

Детали

На вопрос, велись ли разговоры, консультации Нацбанка с Министерством финансов  относительно мер для помощи Минфину покрыть дефицит в государственном бюджете, Пышный ответил: "Мы этот вопрос обсуждали. Но он находится в зоне ответственности министерства финансов. Если возникнет потребность садиться и обсуждать соответствующие меры для того, чтобы покрыть дополнительную бюджетную потребность, не применяя эмиссионные источники, мы это будем делать. У нас есть соответствующий опыт".

По его словам,  в течение трех лет войны дополнительная потребность возникает регулярно и каждый раз находили соответствующие, адекватные источники, инструменты ее покрытия, которые никоим образом не подрывают макрофинансовую стабильность.

Мы видим, как растут показатели эффективности мобилизации соответствующих доходов в государственный бюджет. Мы видим потенциал внутреннего долгового рынка, видим уровень ликвидности. Я убежден, что не будет необходимости и оснований для открытия эмиссионного канала. У нас есть понимание, каким образом действовать в случае того, когда такая потребность возникает  максимально эффективно и безопасно для макроэкономической стабильности

- заявил Пышный.

Он отметил, что в случае необходимости Нацбанк готов провести соответствующие консультации, обсуждения в рамках своего мандата.

Дополнение

Ранее нардеп Ярослав Железняк заявлял, что Украине не хватает денег на закупку вооружения - примерно это 400 миллиардов гривен. Он считает, что нужно пересматривать бюджет.

5 июня министр финансов Марченко заявил, что финансирование Вооруженных сил Украины сейчас является недостаточным, поэтому Министерство финансов готовится к пересмотру государственного бюджета на 2025 год. В то же время готовится и план на случай длительных боевых действий в 2026 году.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоЭкономикаполитика
Сергей Марченко
Министерство финансов Украины
Национальный банк Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9