Покрытие дефицита госбюджета: НБУ убежден, что не будет необходимости для открытия эмиссионного канала

Нацбанк убежден, что не будет необходимости и оснований для открытия эмиссионного канала. Есть понимание как действовать, когда возникает потребность в покрытии дефицита госбюджета, эффективно и безопасно для макроэкономической стабильности. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время пресс-брифинга, передает УНН.

Детали

На вопрос, велись ли разговоры, консультации Нацбанка с Министерством финансов относительно мер для помощи Минфину покрыть дефицит в государственном бюджете, Пышный ответил: "Мы этот вопрос обсуждали. Но он находится в зоне ответственности министерства финансов. Если возникнет потребность садиться и обсуждать соответствующие меры для того, чтобы покрыть дополнительную бюджетную потребность, не применяя эмиссионные источники, мы это будем делать. У нас есть соответствующий опыт".

По его словам, в течение трех лет войны дополнительная потребность возникает регулярно и каждый раз находили соответствующие, адекватные источники, инструменты ее покрытия, которые никоим образом не подрывают макрофинансовую стабильность.

Мы видим, как растут показатели эффективности мобилизации соответствующих доходов в государственный бюджет. Мы видим потенциал внутреннего долгового рынка, видим уровень ликвидности. Я убежден, что не будет необходимости и оснований для открытия эмиссионного канала. У нас есть понимание, каким образом действовать в случае того, когда такая потребность возникает максимально эффективно и безопасно для макроэкономической стабильности - заявил Пышный.

Он отметил, что в случае необходимости Нацбанк готов провести соответствующие консультации, обсуждения в рамках своего мандата.

Дополнение

Ранее нардеп Ярослав Железняк заявлял, что Украине не хватает денег на закупку вооружения - примерно это 400 миллиардов гривен. Он считает, что нужно пересматривать бюджет.

5 июня министр финансов Марченко заявил, что финансирование Вооруженных сил Украины сейчас является недостаточным, поэтому Министерство финансов готовится к пересмотру государственного бюджета на 2025 год. В то же время готовится и план на случай длительных боевых действий в 2026 году.