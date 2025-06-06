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Кабмін звернеться до ВР, якщо у 2-му півріччі буде потреба у збільшенні видатків на ЗСУ

Київ • УНН

 • 566 перегляди

Прем'єр Шмигаль заявив, що уряд може звернутися до ВР для збільшення видатків на ЗСУ у 2025 році, якщо буде потреба. Мінфін готується до перегляду бюджету.

Кабмін звернеться до ВР, якщо у 2-му півріччі буде потреба у збільшенні видатків на ЗСУ

Якщо в другому півріччі буде потреба у збільшенні видатків на фінансування ЗСУ, то уряд звернеться до Верховної Ради. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань" до уряду у ВР, передає УНН.

Деталі

Шмигаль прокоментував, чи планується перегляд державного бюджету на 2025 рік в частині збільшення видатків на оборону.

Якщо в другому півріччі в цьому буде потреба у Збройних сил України, то ми всі їх розрахунки уважно проінвентаризуємо, перевіримо з міністерством фінансів й звернемося до парламенту за необхідністю за сумою підтримки для ЗСУ

- сказав Шмигаль. 

Доповнення 

Раніше нардеп Ярослав Железняк заявляв, що Україні не вистачає грошей на закупівлю озброєння - приблизно це 400 мільярдів гривень. Він вважає, що потрібно переглядати бюджет.

5 червня міністр фінансів Марченко заявив, що фінансування Збройних сил України наразі є недостатнім, тож Міністерство фінансів готується до перегляду державного бюджету на 2025 рік. Водночас готується і план на випадок тривалих бойових дій у 2026 році.

Нацбанк переконаний, що не буде потреби та підстав для відкриття емісійного каналу. Є розуміння як діяти, коли виникає потреба у покритті дефіциту держбюджету, ефективно та безпечно для макроекономічної стабільності. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Марченко Сергій Михайлович
Міністерство фінансів України
Національний банк України
Верховна Рада України
Збройні сили України
Железняк Ярослав Іванович
Шмигаль Денис Анатолійович
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