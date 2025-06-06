Кабмін звернеться до ВР, якщо у 2-му півріччі буде потреба у збільшенні видатків на ЗСУ
Київ • УНН
Прем'єр Шмигаль заявив, що уряд може звернутися до ВР для збільшення видатків на ЗСУ у 2025 році, якщо буде потреба. Мінфін готується до перегляду бюджету.
Якщо в другому півріччі буде потреба у збільшенні видатків на фінансування ЗСУ, то уряд звернеться до Верховної Ради. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань" до уряду у ВР, передає УНН.
Деталі
Шмигаль прокоментував, чи планується перегляд державного бюджету на 2025 рік в частині збільшення видатків на оборону.
Якщо в другому півріччі в цьому буде потреба у Збройних сил України, то ми всі їх розрахунки уважно проінвентаризуємо, перевіримо з міністерством фінансів й звернемося до парламенту за необхідністю за сумою підтримки для ЗСУ
Доповнення
Раніше нардеп Ярослав Железняк заявляв, що Україні не вистачає грошей на закупівлю озброєння - приблизно це 400 мільярдів гривень. Він вважає, що потрібно переглядати бюджет.
5 червня міністр фінансів Марченко заявив, що фінансування Збройних сил України наразі є недостатнім, тож Міністерство фінансів готується до перегляду державного бюджету на 2025 рік. Водночас готується і план на випадок тривалих бойових дій у 2026 році.
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