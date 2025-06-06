Кабмин обратится в ВР, если во 2-м полугодии будет потребность в увеличении расходов на ВСУ

Если во втором полугодии будет потребность в увеличении расходов на финансирование ВСУ, то правительство обратится в Верховную Раду. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов" к правительству в ВР, передает УНН.

Детали

Шмыгаль прокомментировал, планируется ли пересмотр государственного бюджета на 2025 год в части увеличения расходов на оборону.

Если во втором полугодии в этом будет потребность у Вооруженных сил Украины, то мы все их расчеты внимательно проинвентаризируем, проверим с министерством финансов и обратимся в парламент по необходимости по сумме поддержки для ВСУ - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Ранее нардеп Ярослав Железняк заявлял, что Украине не хватает денег на закупку вооружения - примерно это 400 миллиардов гривен. Он считает, что нужно пересматривать бюджет.

5 июня министр финансов Марченко заявил, что финансирование Вооруженных сил Украины сейчас является недостаточным, поэтому Министерство финансов готовится к пересмотру государственного бюджета на 2025 год. В то же время готовится и план на случай длительных боевых действий в 2026 году.

Нацбанк убежден, что не будет необходимости и оснований для открытия эмиссионного канала. Есть понимание, как действовать, когда возникает потребность в покрытии дефицита госбюджета, эффективно и безопасно для макроэкономической стабильности.