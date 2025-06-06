Марченко про збільшення видатків на оборону: підвищення податків не передбачається

Є потреба звернутися до Ради за додатковим збільшенням видатків на сектор оборони. Планові призначення виконуються в повному обсязі, але є понадпланова потреба ЗСУ, яка визначається режимом воєнного часу. Це впливає на баланси бюджету, але їх будуть закривати за рахунок внутрішніх ресурсів, збільшення податків не передбачається.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час "Години запитань" до уряду у ВР, передає УНН.

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Марченко прокоментував, чи планується з боку уряду перегляд бюджету на 2025 рік щодо збільшення видатків на оборону.

Шановні колеги, дійсно, у нас є потреба звернутися до вас (парламентарів - ред.) за додатковим збільшенням видатків на сектор безпеки й оборони. В першу чергу це пояснюється тим фактором, що у нас ситуація змінюється досить швидко, динамічно, є потреби в закупівлі нового виду озброєнь, техніки військової й виконання інших рішень, є активізація бойових дій - сказав Марченко.

Міністр наголосив, що є понадпланова потреба Збройних Сил України, яка визначається режимом воєнного часу.

Тому, звичайно, ми до вас будемо звертатися і ці всі рішення будуть перераховані, і відповідати запиту військовослужбовців і сектору безпеки і оборони. У нас планові призначення, ще раз підкреслюю, виконуються в повному обсязі, але є понадпланова потреба Збройних Сил України, яка визначається режимом воєнного часу. Тому ми на неї реагуємо як уряд і відповідним чином це впливає на баланси бюджету, але ці баланси ми будемо закривати за рахунок внутрішніх ресурсів, жодним чином ми не передбачаємо збільшення податків - заявив Марченко.

Доповнення

Раніше нардеп Ярослав Железняк заявляв, що Україні не вистачає грошей на закупівлю озброєння - приблизно це 400 мільярдів гривень. Він вважає, що потрібно переглядати бюджет.

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Нацбанк переконаний, що не буде потреби та підстав для відкриття емісійного каналу. Є розуміння як діяти, коли виникає потреба у покритті дефіциту держбюджету, ефективно та безпечно для макроекономічної стабільності.

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