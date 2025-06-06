Марченко об увеличении расходов на оборону: повышение налогов не предусматривается

Есть потребность обратиться в Раду за дополнительным увеличением расходов на сектор обороны. Плановые назначения выполняются в полном объеме, но есть сверхплановая потребность ВСУ, которая определяется режимом военного времени. Это влияет на балансы бюджета, но их будут закрывать за счет внутренних ресурсов, увеличение налогов не предусматривается.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время "Часа вопросов" к правительству в ВР, передает УНН.

Детали

Марченко прокомментировал, планируется ли со стороны правительства пересмотр бюджета на 2025 год по увеличению расходов на оборону.

Уважаемые коллеги, действительно, у нас есть потребность обратиться к вам (парламентариям - ред.) за дополнительным увеличением расходов на сектор безопасности и обороны. В первую очередь это объясняется тем фактором, что у нас ситуация меняется достаточно быстро, динамично, есть потребности в закупке нового вида вооружений, техники военной и выполнения других решений, есть активизация боевых действий - сказал Марченко.

Министр подчеркнул, что есть сверхплановая потребность Вооруженных Сил Украины, которая определяется режимом военного времени.

Поэтому, конечно, мы к вам будем обращаться и все эти решения будут перечислены, и соответствовать запросу военнослужащих и сектора безопасности и обороны. У нас плановые назначения, еще раз подчеркиваю, выполняются в полном объеме, но есть сверхплановая потребность Вооруженных Сил Украины, которая определяется режимом военного времени. Поэтому мы на нее реагируем как правительство и соответствующим образом это влияет на балансы бюджета, но эти балансы мы будем закрывать за счет внутренних ресурсов, никоим образом мы не предусматриваем увеличение налогов - заявил Марченко.

Дополнение

Ранее нардеп Ярослав Железняк заявлял, что Украине не хватает денег на закупку вооружения - примерно это 400 миллиардов гривен. Он считает, что нужно пересматривать бюджет.

5 июня министр финансов Марченко заявил, что финансирование Вооруженных сил Украины сейчас является недостаточным, поэтому Министерство финансов готовится к пересмотру государственного бюджета на 2025 год. В то же время готовится и план на случай длительных боевых действий в 2026 году.

Нацбанк убежден, что не будет потребности и оснований для открытия эмиссионного канала. Есть понимание, как действовать, когда возникает потребность в покрытии дефицита госбюджета, эффективно и безопасно для макроэкономической стабильности.

6 июня премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что если во втором полугодии будет потребность в увеличении расходов на финансирование ВСУ, то правительство обратится в Верховную Раду.