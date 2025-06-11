Правительство готовится подать в Раду изменения в госбюджет на примерно 400 млрд грн

Кабинет министров Украины готовится подать в Верховную Раду изменения в госбюджет на примерно 400 млрд грн. Эти расходы будут покрываться за счет перевыполнения налоговых и таможенных поступлений, ОВГЗ, а также грантов от партнеров. Никаких перебоев в обеспечении военнослужащих не будет. Об этом заявила народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, передает УНН со ссылкой на ВР.

Детали

Пидласа отметила, что Минобороны оперативно реагирует и на изменения на поле боя, и на изменения в поставках оружия от международных партнеров.

Когда возникает какая-то пауза в поставках, правительство оперативно ищет средства на закупку, чтобы наши войска были постоянно обеспечены всем необходимым.

В первой половине этого года были законтрактованы вооружения и боеприпасы на более чем 300 млрд грн. Сейчас правительство и парламент должны оперативно внести изменения в госбюджет, чтобы потребность в обеспечении военнослужащих и в будущих закупках вооружения была полностью закрыта. Я бы сказала, что эта ситуация является плановой, и до конца августа изменения в бюджет будут приняты и подписаны Президентом, поэтому никаких перебоев в обеспечении военнослужащих не будет, как их не было и в предыдущие годы - сообщила Пидласа.

По ее словам, сейчас о повышении налогов вообще не идет речь. Все потребности будут покрываться из нескольких разных источников.

Марченко об увеличении расходов на оборону: повышение налогов не предусматривается

Потребности будут покрываться за счет перевыполнения налоговых и таможенных поступлений. Например, за пять месяцев налоговая и таможня показали неплохой результат – совокупно они превысили плановые поступления на 41 млрд грн. Все перевыполнения будут использованы на нужды обороны - рассказала Пидласа.

Кроме того, по ее словам, Украина получила грант на безвозвратную помощь от Великобритании на закупку оружия.

Это пока единственные средства международных партнеров, которые можно использовать на нужды обороны. Речь идет об около 82 млрд грн в этом году. Кроме того, планируется увеличить план по внутренним заимствованиям, так называемым ОВГЗ. Здесь есть пространство для определенного увеличения заимствований - подчеркнула Пидласа.

Контекст

Ранее нардеп Ярослав Железняк заявлял, что Украине не хватает денег на закупку вооружения - примерно это 400 миллиардов гривен. Он считает, что нужно пересматривать бюджет.

5 июня министр финансов Марченко заявил, что финансирование Вооруженных сил Украины сейчас является недостаточным, поэтому Министерство финансов готовится к пересмотру государственного бюджета на 2025 год. В то же время готовится и план на случай длительных боевых действий в 2026 году.

Нацбанк убежден, что не будет необходимости и оснований для открытия эмиссионного канала. Есть понимание как действовать, когда возникает потребность в покрытии дефицита госбюджета, эффективно и безопасно для макроэкономической стабильности.

6 июня премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что если во втором полугодии будет потребность в увеличении расходов на финансирование ВСУ, то правительство обратится в Верховную Раду.