17:31 • 522 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
16:59 • 2188 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
15:42 • 10207 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
12:50 • 13203 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 35086 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
12:10 • 22958 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 24608 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 25807 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 26436 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 29568 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Визначили пріоритети на 2026 рік: Зеленський провів нараду зі Шмигалем

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Президент Зеленський провів нараду з міністром оборони Шмигалем. Вони обговорили зустріч "Рамштайн" та визначили пріоритети на 2026 рік, включаючи посилення ППО.

Визначили пріоритети на 2026 рік: Зеленський провів нараду зі Шмигалем

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Денисом Шмигалем провів нараду, під час якої йшлося про зустріч "Рамштайн" та пріоритети на наступний рік. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Напередодні ґрунтовно говорили з міністром оборони України Денисом Шмигалем, тривала нарада щодо деталей забезпечення осені – зими цього року й бюджету наступного. Міністр цими днями буде на зустрічі "Рамштайн" – ключові цілі ми визначили. Посилення ППО – ціль номер один для цього "Рамштайну" та загалом наших контактів у Європі та США. Визначили також із міністром пріоритети на 2026 рік. Це стосується як основних засобів, які потрібні Силам оборони, так і коштів", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що попереду багато роботи з партнерами щодо забезпечення Сил оборони.

"Усі державні інституції, кожен, хто контактує з нашими друзями у світі, усі, хто працює на оборону. Українська армія має бути – і буде – незмінно сильною", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де розглядались передусім технологічні питання та захист української енергетики.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Електроенергія
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Денис Шмигаль