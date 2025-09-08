Определены приоритеты на 2026 год: Зеленский провел совещание со Шмыгалем

$41.220.13
17:31 • 2470 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
16:59 • 5216 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
15:42 • 12081 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
12:50 • 14264 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 36114 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 23359 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 24940 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 25999 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 26574 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29678 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Смертельное ДТП в Киеве: военный служебный автомобиль врезался в полицейскихPhoto
8 сентября, 08:52 • 10667 просмотра
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в СШАVideo
8 сентября, 09:27 • 33224 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
8 сентября, 12:23 • 27556 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей
13:06 • 16024 просмотра
Украина показала мировым дипломатам последствия российского удара по зданию ПравительстваPhoto
13:17 • 7174 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
15:42 • 12074 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей
13:06 • 16047 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
8 сентября, 06:53 • 71337 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto
8 сентября, 06:30 • 56269 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto
8 сентября, 05:30 • 56948 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Марко Рубио
Сергей Ребров
Украина
Соединённые Штаты
Донецк
Европа
Киевская область
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?
15:39 • 4694 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto
15:06 • 4906 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
8 сентября, 06:53 • 71337 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto
7 сентября, 08:47 • 38782 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo
6 сентября, 18:22 • 42804 просмотра
Фейковые новости
9К720 Искандер
Дія (сервис)
Forbes
Financial Times

Определены приоритеты на 2026 год: Зеленский провел совещание со Шмыгалем

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

Президент Зеленский провел совещание с министром обороны Шмыгалем. Они обсудили встречу "Рамштайн" и определили приоритеты на 2026 год, включая усиление ПВО.

Определены приоритеты на 2026 год: Зеленский провел совещание со Шмыгалем

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Денисом Шмыгалем, в ходе которого обсуждались встреча "Рамштайн" и приоритеты на следующий год. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

"Накануне обстоятельно говорили с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем, длительное совещание по деталям обеспечения осени – зимы этого года и бюджета следующего. Министр в эти дни будет на встрече "Рамштайн" – ключевые цели мы определили. Усиление ПВО – цель номер один для этого "Рамштайна" и в целом наших контактов в Европе и США. Определили также с министром приоритеты на 2026 год. Это касается как основных средств, которые нужны Силам обороны, так и средств", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что впереди много работы с партнерами по обеспечению Сил обороны.

"Все государственные институты, каждый, кто контактирует с нашими друзьями в мире, все, кто работает на оборону. Украинская армия должна быть – и будет – неизменно сильной", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где рассматривались прежде всего технологические вопросы и защита украинской энергетики.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Электроэнергия
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Денис Шмыгаль