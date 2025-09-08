Определены приоритеты на 2026 год: Зеленский провел совещание со Шмыгалем
Киев • УНН
Президент Зеленский провел совещание с министром обороны Шмыгалем. Они обсудили встречу "Рамштайн" и определили приоритеты на 2026 год, включая усиление ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Денисом Шмыгалем, в ходе которого обсуждались встреча "Рамштайн" и приоритеты на следующий год. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Детали
"Накануне обстоятельно говорили с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем, длительное совещание по деталям обеспечения осени – зимы этого года и бюджета следующего. Министр в эти дни будет на встрече "Рамштайн" – ключевые цели мы определили. Усиление ПВО – цель номер один для этого "Рамштайна" и в целом наших контактов в Европе и США. Определили также с министром приоритеты на 2026 год. Это касается как основных средств, которые нужны Силам обороны, так и средств", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что впереди много работы с партнерами по обеспечению Сил обороны.
"Все государственные институты, каждый, кто контактирует с нашими друзьями в мире, все, кто работает на оборону. Украинская армия должна быть – и будет – неизменно сильной", - добавил Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где рассматривались прежде всего технологические вопросы и защита украинской энергетики.