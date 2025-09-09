Введение пошлин против стран, торгующих с Россией, является правильным решением - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский считает введение пошлин против стран, ведущих дела с Россией, справедливым решением. Он отметил, что эффективность этих санкций покажет только время.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что введение пошлин против стран, имеющих дела с Россией, является правильным решением. Здесь речь идет о справедливости, подчеркнул глава государства в интервью корреспондентке АВС, сообщает УНН.
Детали
Идея наложить пошлины на страны, которые продолжают вести дела с Россией, правильная. В любом случае речь идет о справедливости
При этом глава государства заявил, что только время покажет, насколько эти санкции будут эффективны.
И я не знаю, насколько это эффективно, поскольку чтобы понять эффективность работы санкций нужно время. Чтобы почувствовать и оценить, как это работает, как работают пошлины
Дополнение
Зеленский в разговоре с журналисткой заявил, что ключом к остановке российской агрессии является радикальное усиление санкций против Москвы, в частности – полный отказ от российских энергоносителей.
Президент Зеленский провел совещание с министром обороны Денисом Шмыгалем провел совещание, во время которого речь шла о встрече "Рамштайн" и приоритетах на следующий год.