Запровадження мит проти країн, які торгують з росією, є правильним рішенням - Зеленський

Ексклюзив
07:55 • 19659 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу ще два газогони
Ексклюзив
07:10 • 27304 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
07:01 • 26039 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
06:31 • 17703 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35
8 вересня, 21:35 • 17440 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31
8 вересня, 17:31 • 22149 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59
8 вересня, 16:59 • 34940 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42
8 вересня, 15:42 • 45214 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану
8 вересня, 12:50
8 вересня, 12:50 • 28227 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30
8 вересня, 12:30 • 49002 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та поранені
Українців у Польщі чекають штрафи за керування авто: що змінюється з 1 жовтня
9 вересня, 00:42
У Білій Церкві хлопець побив двох людей: поліція затримала зловмисника
9 вересня, 01:19
Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура
9 вересня, 01:55
На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС
9 вересня, 02:16
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію
07:22
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном
8 вересня, 13:06
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Запоріжжя
Білорусь
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
07:45
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
8 вересня, 15:39
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
8 вересня, 15:06
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
8 вересня, 06:53
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
7 вересня, 08:47
Фейкові новини
Financial Times
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Запровадження мит проти країн, які торгують з росією, є правильним рішенням - Зеленський

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Президент України Володимир Зеленський вважає запровадження мит проти країн, що ведуть справи з росією, справедливим рішенням. Він зазначив, що ефективність цих санкцій покаже лише час.

Запровадження мит проти країн, які торгують з росією, є правильним рішенням - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що запровадження мит проти країн, які мають справи з росією, є правильним рішенням. Тут йдеться про справедливість, підкреслив глава держави в інтрев’ю кореспондентці АВС, повідомляє УНН.

Деталі

Ідея накласти мита на країни, які продовжують вести справу з росією, правильна. У будь-якому разі йдеться про справедливість

- заявив Президент.

При цьому глава держави заявив, що лише час покаже, наскільки ці санкції будуть ефективні.

І я не знаю, наскільки це ефективно, оскільки щоб зрозуміти ефективність роботи санкцій потрібен час. Щоб відчути і оцінити, як це працює, як працюють мита

- зазначив Зеленський. 

Доповнення

Зеленський у розмові з журналісткою заявив, що ключем до зупинення російської агресії є радикальне посилення санкцій проти москви, зокрема – повна відмова від російських енергоносіїв.

Президент Зеленський провів нараду з міністром оборони Денисом Шмигалем провів нараду, під час якої йшлося про зустріч "Рамштайн" та пріоритети на наступний рік.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Електроенергія
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль