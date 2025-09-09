Запровадження мит проти країн, які торгують з росією, є правильним рішенням - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський вважає запровадження мит проти країн, що ведуть справи з росією, справедливим рішенням. Він зазначив, що ефективність цих санкцій покаже лише час.
Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що запровадження мит проти країн, які мають справи з росією, є правильним рішенням. Тут йдеться про справедливість, підкреслив глава держави в інтрев’ю кореспондентці АВС, повідомляє УНН.
Деталі
Ідея накласти мита на країни, які продовжують вести справу з росією, правильна. У будь-якому разі йдеться про справедливість
При цьому глава держави заявив, що лише час покаже, наскільки ці санкції будуть ефективні.
І я не знаю, наскільки це ефективно, оскільки щоб зрозуміти ефективність роботи санкцій потрібен час. Щоб відчути і оцінити, як це працює, як працюють мита
Доповнення
Зеленський у розмові з журналісткою заявив, що ключем до зупинення російської агресії є радикальне посилення санкцій проти москви, зокрема – повна відмова від російських енергоносіїв.
Президент Зеленський провів нараду з міністром оборони Денисом Шмигалем провів нараду, під час якої йшлося про зустріч "Рамштайн" та пріоритети на наступний рік.