"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры

Президент США Дональд Трамп считает вероятной встречу Президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома заявил журналистам перед отправлением из Бедминстера, штат Нью-Джерси, по дороге в Вашингтон, округ Колумбия, сообщает УНН.

Детали

Глава Белого дома вновь подчеркнул, что остановил "семь войн" и хотел бы остановить войну между Украиной и Россией, но это трудно из-за конфликта лидеров этих стран.

Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична. Они ненавидят друг друга. Думаю, все же придется говорить мне. Мы так или иначе уладим этот вопрос. Они настолько ненавидят друг друга, что не могут дышать. Так что мне придется вмешаться - сказал Трамп.

В то же время он прогнозирует возобновление диалога между Украиной и Россией, но не уточняет, в каком именно формате они состоятся - двустороннем или трехстороннем.

"Переговоры будут. Однако, вероятно, мне придется вмешаться. Путин и Зеленский настолько ненавидят друг друга, что практически не могут говорить. Они просто не способны говорить друг с другом", - отметил Трамп.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны Альянса прекратят покупать нефть у РФ.

Зеленский: "Сесть и поговорить", Украина готова к переговорам о мире даже без прекращения огня или гарантий безопасности