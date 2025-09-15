$41.310.00
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 14643 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 33265 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 61267 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 96308 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 80328 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 81194 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 44749 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 81790 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 73167 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 40523 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры

Киев • УНН

 • 794 просмотра

Президент США Дональд Трамп прогнозирует возобновление диалога между Украиной и Россией. В то же время, по его словам, ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, поэтому "все же придется говорить мне".

"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры

Президент США Дональд Трамп считает вероятной встречу Президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома заявил журналистам перед отправлением из Бедминстера, штат Нью-Джерси, по дороге в Вашингтон, округ Колумбия, сообщает УНН.

Детали

Глава Белого дома вновь подчеркнул, что остановил "семь войн" и хотел бы остановить войну между Украиной и Россией, но это трудно из-за конфликта лидеров этих стран.

Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична. Они ненавидят друг друга. Думаю, все же придется говорить мне. Мы так или иначе уладим этот вопрос. Они настолько ненавидят друг друга, что не могут дышать. Так что мне придется вмешаться

- сказал Трамп.

В то же время он прогнозирует возобновление диалога между Украиной и Россией, но не уточняет, в каком именно формате они состоятся - двустороннем или трехстороннем.

"Переговоры будут. Однако, вероятно, мне придется вмешаться. Путин и Зеленский настолько ненавидят друг друга, что практически не могут говорить. Они просто не способны говорить друг с другом", - отметил Трамп.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны Альянса прекратят покупать нефть у РФ.

Зеленский: "Сесть и поговорить", Украина готова к переговорам о мире даже без прекращения огня или гарантий безопасности09.09.25, 12:26 • 9196 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Политика
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина