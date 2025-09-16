Трамп вместе с женой Меланией прибыли в Великобританию (видео)

$41.230.05
16:50 • 13279 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 23227 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 17719 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 32853 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 47940 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 24430 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 40421 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 36665 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16620 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 37593 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto16 сентября, 12:18 • 18676 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 18116 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 19856 просмотра
Rzeczpospolita: в Польше во время налета российских беспилотников дом поразила ракета с F-16, а не дрон16 сентября, 13:03 • 11577 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 10184 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16:50 • 13279 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 23232 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 19875 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 47943 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 40421 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Карл III
Христиа Фриланд
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Харьков
Польша
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 10200 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 18135 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 49865 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 48756 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 53378 просмотра
Хранитель
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Вашингтон Пост
The Economist

Трамп вместе с женой Меланией прибыли в Великобританию (видео)

Киев • УНН

 • 1168 просмотра

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в Великобританию со вторым государственным визитом. Их сопровождает госсекретарь США Марко Рубио, которого встретила глава МИД Британии Иветт Купер.

Трамп вместе с женой Меланией прибыли в Великобританию (видео)

Во вторник, 16 сентября, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп с супругой Меланией прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Их сопровождает госсекретарь США Марко Рубио, которого в аэропорту Станстед встретила глава МИД Британии Иветт Купер. Об этом информирует SkyNews, передает УНН

Детали

"Этот государственный визит - второй визит Дональда Трампа в Великобританию - является "авантюрой", - пишет SkyNews.

Отмечается, что их будет сопровождать госсекретарь США Марко Рубио, который ранее прибыл в аэропорт Станстед, где его встретила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер.

Напомним

Президент США Дональд Трамп с 16 по 18 сентября совершает второй государственный визит в Великобританию. Запланированы встречи с королем Карлом III, королевой Камиллой и премьером Киром Стармером, а также объявление экономических соглашений на более чем 10 миллиардов долларов.

По словам Главы Белого дома, встреча с королем Карлом состоится в Виндзорском замке, а не в Букингемском дворце.

Администрация Трампа одобрила первый пакет военной помощи Украине, профинансированный союзниками - СМИ16.09.25, 19:18 • 2360 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Марко Рубио
Дональд Трамп
Великобритания
Соединённые Штаты