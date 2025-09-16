Трамп вместе с женой Меланией прибыли в Великобританию (видео)
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в Великобританию со вторым государственным визитом. Их сопровождает госсекретарь США Марко Рубио, которого встретила глава МИД Британии Иветт Купер.
Детали
"Этот государственный визит - второй визит Дональда Трампа в Великобританию - является "авантюрой", - пишет SkyNews.
Отмечается, что их будет сопровождать госсекретарь США Марко Рубио, который ранее прибыл в аэропорт Станстед, где его встретила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер.
Напомним
Президент США Дональд Трамп с 16 по 18 сентября совершает второй государственный визит в Великобританию. Запланированы встречи с королем Карлом III, королевой Камиллой и премьером Киром Стармером, а также объявление экономических соглашений на более чем 10 миллиардов долларов.
По словам Главы Белого дома, встреча с королем Карлом состоится в Виндзорском замке, а не в Букингемском дворце.
